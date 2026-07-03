İnegöl'de meydana gelen kazalar incelendiğinde tek taraflı kazaların yanı sıra otomobillerle motosikletlerin çarpıştığı olayların da önemli bir yer tuttuğu görülüyor. Kimi kazalarda motosiklet sürücülerinin aşırı hız yapması, kask takmaması, kırmızı ışık ihlali veya hatalı sollama yapması öne çıkarken, kimi kazalarda ise otomobil sürücülerinin dönüşlerde motosikleti fark etmemesi, ani şerit değiştirmesi ya da geçiş önceliğine uymaması kazalara neden oluyor.

Uzmanlar, kazaların tek bir tarafın hatasına bağlanamayacağını belirtiyor. Trafikte hem iki tekerlekli araç sürücülerinin hem de otomobil sürücülerinin kurallara eksiksiz uymasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiliyor.

Özellikle motosiklet sürücülerine hız limitlerine uymaları, kask ve koruyucu ekipman kullanmaları, görünürlüğü artıracak reflektif kıyafetler tercih etmeleri ve trafik akışını tehlikeye sokacak manevralardan kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Otomobil sürücülerinin ise kavşaklarda, dönüşlerde ve şerit değiştirirken aynalarını dikkatle kontrol etmeleri, kör noktalara dikkat etmeleri ve motosikletlerin trafikte diğer araçlarla eşit hakka sahip olduğunu unutmamaları gerektiği vurgulanıyor.

Trafik ekipleri de özellikle yaz döneminde denetimlerini artırırken, uzmanlar her iki tarafın da trafik kurallarına uyması halinde kazaların önemli ölçüde azaltılabileceğini ifade ediyor.

İnegöl'de art arda yaşanan kazalar, trafikte dikkat, sabır ve karşılıklı saygının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Her sürücünün kendi sorumluluğunu yerine getirmesi, yeni acıların yaşanmaması için en etkili çözüm olarak görülüyor.