Olay, Tosya ilçesi Karabey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, 1 Temmuz Çarşamba günü ağaçtan topladıkları kirazı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Ahmet Derin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Rahime Derin’in ise yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Rahatsızlanan çiftin kiraz yediği ağacın yaklaşık 15 gün önce tarım ilacıyla ilaçlandığı öğrenildi. Çiftin ilaçlama yapılan ağaçtan topladıkları kirazlar sebebiyle zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.