Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde 1984 yılındaki asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda 17 aylıkken annesinin kucağında katledilen Türkan Feyzullah, vefatının 39. yılında Edirne’de düzenlenen törenle anıldı.

Asimilasyonun 39’uncu yıl dönümü dolayısıyla Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Eski Göçmen Evleri olarak adlandırılan bölgede Türkan bebeğin adını taşıyan parkta düzenlenen anma töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Düzenlenen anma töreninde Irak’ın kuzeyindeki hain saldırıda şehit düşen 12 asker de unutulmadı.

Soydaş öğrencilerin şiirleri, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı

Çelenk sunumu ile başlayan anma töreninde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bulgaristan’dan çok sayıda soydaşın katıldığı anma töreninde, soydaş öğrencilerin ’Türkan Bebek’ anısına okuduğu şiirler duygu dolu anlar yaşattı. Katılımcılar bu anı telefonlarına kaydederken, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkan bebeğin Bulgaristan Türklerinin direnişinin simge isimlerinden birisi olduğuna değindi. Bulgaristan’da o dönemlerde zor günler yaşandığını hatırlatan Vali Sezer, Bulgaristan’da totaliter rejime karşı sembol olmuş Türkan bebekle beraber o direnişte şehit olan tüm soydaşlara Allah’tan rahmet diledi.

"Sınırlarımızda büyük bir mücadele veriyoruz"

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerin şehit olduğunu belirten Vali Sezer, Türk milletinin derin bir üzüntü yaşadığını aktardı. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Vali Sezer, "Biz Irak’ın kuzeyinde ve Kuzey Suriye’de eğer tedbir almasaydık oradaki kamplarda yer almasaydık aynı eylem Türkiye’nin içerisinde gerçekleşecekti ve daha fazla kayıp alacaktık. Sınırlarımızda büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleye de devam edeceğiz" dedi.

"Mücadelemizi sürdürürken, tüm mazlum milletlere örnek olmaya da devam edeceğiz"

Anadolu topraklarının dünyanın en değerli toprakları olduğunu belirten Vali Sezer, "Şehitlerin kanıyla sulanmış topraklar ve biz her bir karışına bedel ödedik. Dolayısıyla bağımsızlığımızı sürdürmenin, bu dünyanın en güzel bayrağını dalgalandırmanın bedeli var. Bu bedeli biz binlerce yıldır ödüyoruz. Bundan sonra da ödemeye devam edeceğiz. Bizler aynı zamanda bu mücadeleyi sürdürürken de tüm mazlum milletlere örnek olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkan bebeğin vefatının üzerinden 39 yıl geçtiğini ve onu her sene andıklarını söyleyen Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Kırcaali Milletvekili Bayram Bayram, hak ve özgürlükler var oldukça bu olayların Bulgaristan’da olmasına bir daha izin vermeyeceklerini ifade etti.

Türkan bebeğin tüm çocuklar gibi masum olduğunu ve 39 yıl önce baskıcı rejime yenik düşerek şehit olduğunu söyleyen Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, anma etkinliğini Edirne’de 11 seneden bu yana yapmanın çok anlamlı olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Bulgaristan’dan gelen öğrenciler şiirler okudu. Türkan bebek ve şehitler için dua edilmesinin ardından protokol üyeleri, soydaş öğrenciler ve vatandaşlar, Türkan Feyzullah’ın anısına yaptırılan heykele karanfil bıraktı.