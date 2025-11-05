Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yapılan istinaf başvurusu, Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nce reddedildi.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 38. Olağan İl Kongresi’nde seçilen il yönetimini geçici olarak görevden uzaklaştırmasına ilişkin CHP tarafından yapılan itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi’nde (istinaf) karara bağlandı. Geçici Kurulun kaldırılması için CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi.

İstinaf başvurusunu esastan reddeden 4. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı’nın ve CHP İstanbul İl Başkanlığı vekilinin istinaf başvurusunun yerinde olmadığını belirtti.