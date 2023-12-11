Doğuş Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen NASA JPL Buluş Yarışması’nın kazanı belli oldu. Mühendislik ve tasarım becerilerini kullanarak verilen görevi en kısa sürede tamamlayan Çevre Lisesi öğrencileri Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Gerçek dünya sorunlarına akıllı ve farklı çözümler geliştirmeyi hedefleyen, Türkiye’nin dört bir yanından 50 farklı okuldan ortaöğretim öğrencilerini ve bilim hobicilerini bir araya getiren NASA JPL Buluş Yarışması, Doğuş Üniversitesi Dudullu Yerleşkesi’nde düzenlendi. 19’uncusu gerçekleştirilen yarışmanın bu yıl ki kazananı da Çevre Lisesi oldu. “Kâğıt Sepete” olarak belirlenen yarışma konseptinde, Çevre Lisesi proje takımı verilen görevi en hızlı yerine getiren takım olarak birinciliğe adını yazdırdı.