SUBÜ Hendek Meslek Yüksekokulu’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı münasebetiyle metaverse uygulamalarına yönelik gerçekleştirilen atölye çalışmasında Anıtkabir ve ilk meclis binaları ziyaret edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu’nda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı etkinlikleri münasebetiyle, metaverse ve eğitimde kullanım alanlarına yönelik olarak geliştirilen uygulamaların öğrencilere tanıtıldığı atölye çalışması gerçekleştirildi. Çalışma çerçevesinde Öğretim Görevlisi Dr. Metin Çengel, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencilerini Anıtkabir ve ilk meclis binalarını, sanal gerçeklik gözlükleri ve mobil araçlar vasıtasıyla gezdirdi. Öğrencilerin yenilikçi öğretim araçlarını nasıl kullanacaklarının gösterilmesi hedeflenen atölye çalışmasında ayrıca Çengel tarafından metaverse uygulamalarının geliştirilmesinde hangi tasarım ve yazılım araçlarının gerekli olduğu ile ilgili sunum da yapıldı. Metaverse uygulamalarının öğrenci ve katılımcı motivasyonunu artırdığını vurgulayan Çengel, “Metaverse yakın gelecekte şu anda kullanılan Web 2.0 teknolojilerinin yerini alacak ve 2 boyutlu web uygulamalarının yerine 3 boyutlu metaverse uygulamalarını kullanmaya başlayacağız” dedi.