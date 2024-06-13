Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) tarafından Pendik Belediyesi’nin ortaklığıyla bu yıl 4’üncüsü organize edilen ’Pendikli gençler icat çıkarıyor’ konulu bilim yarışmasında birbirinden farklı projelerin yer aldığı törende ödüller sahiplerini buldu. Duruş bozukluğuna son, engelsiz trafikte yaşam sistemi, yapay zekayla dikkat testi gibi buluşlar dikkat çekti.

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) tarafından Pendik Belediyesi, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve çok sayıda kuruluşun işbirliğiyle, Pendik genelinde ortaokul ve lise düzeyinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen yarışmaya, liselerden 50, ortaokullardan 34 proje katıldı. Lise ve ortaokul düzeyindeki yarışmada gençler buluşlarını sergiledi. Duruş bozukluğuna son, engelsiz trafikte yaşam sistemi, yapay zekayla dikkat testi, okul ortamında otomatik yoklama alma konulu projeler ve sağlık, trafik, eğitim, siber güvenlik, sosyal yaşam gibi birçok konuyla ilgili projeler yer aldı. Gençler programa katılanlar projelerini heyecanla anlattı. Programın sonunda dereceye giren projelere para ödülü verildi.

Ödül töreninde konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Biz Pendik Belediyesi ve diğer paydaşlarımızla, sponsorlarımızla beraber böyle bir organizasyonu daha 4 yıldan beri gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin buluşlara yönelmesiyle ilgili bir teşvik anlamında. Bugün de 84 civarında projenin yarıştığı bir ödül töreni oldu. Burada dereceye giren arkadaşlarımız da oldu. Hakikaten çok değişik konularda, sosyal sorumluluk projesi olabilir, teknik olabilir, siber güvenlik olabilir, diğer konularda olabilir. Genç kardeşlerimizin bu konuya ne kadar doyamadıklarını bir kez daha görmüş olduk. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Onları daha fazla teşvik etmek ve daha fazla desteklemekle ilgili biz belediye olarak ve paydaşlarımızla beraber ortak çalışmalarımızı bundan sonra süreçte devam edeceğiz. Yeter ki ülkemizin geleceğiyle ilgili çalışmalar olsun" diye konuştu.

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı, Abdulkadir Bayram ise “Bu yıl 4’üncüsünü düzenliyoruz. Pendik’teki gençlerle beraber. Çok önemsediğimiz bir program. Her yıl heyecanla gerçekleştirmek istediğimiz bir program. Bu programın akışı 4 ay öncesinde başlayan jüri üyelerimizin bir araya gelerek eleme usulünden geçip bugün final programını gerçekleştireceğimiz bir program. Bizde PESİAD olarak önemsiyoruz. Ciddi anlamda onlarla olmaya çalışıyoruz. Pendik’e de bir değer katmak istiyoruz" dedi.