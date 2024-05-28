Çocuk karting sporcusu Bulut Tırınk, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası 2’nci Ayak yarışını kazanarak birincilik kürsüsüne çıktı.

25-26 Mayıs tarihlerinde Tuzla Karting Park’ta düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası’nın 2’nci Ayak TOSFED Micro Destek Kupası yarışları büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışta, çocuk karting sporcusu Bulut Tırınk önemli bir başarıya imza atarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Bulut Tırınk, bu zaferle karting kariyerinde önemli bir kilometre taşına ulaştı. 2023 yılında karting sporuna olan ilgisiyle bu spora başlayan ve Dynamic Racing Team’de eğitimlerine devam eden Bulut Tırınk, azmi ve çalışkanlığıyla bu başarının kapısını araladı. TOSFED Körfez Karting Pisti’nde 20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşen ilk yarışında 3’üncü olarak dikkatleri üzerine çeken genç sporcu, bu kez Tuzla Karting Park’ta elde ettiği birincilikle yeteneğini gösterdi. Bu yarışın ardından, Tırınk’ın gelecekte önemli başarılara imza atması ve karting sporunda adını daha geniş kitlelere duyurması bekleniyor.