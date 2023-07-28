Adnan Menderes Bulvarı üzerinde motosiklet ile bisikletin karıştığı kaza da 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Muhammed G. (61) cadde üzerinde bisikletiyle dönüş yapmak istediği sırada seyir halinde olan Faruk M. (22) yönetimindeki 16 BCA 511 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan sürücüler haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.