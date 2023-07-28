Bursa doğumlu olan Ahmet Kılıç, 27 Mart 1986 tarihinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Bursa'nın Merinos İlköğretim Okulu'nda başlayan Kılıç, ardından Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden başarıyla mezun oldu. Üniversite eğitimine adım atan Kılıç, 2007 yılında Uludağ Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler alanında ön lisans eğitimini tamamladı.

Kamu Yönetimi alanındaki bilgisini geliştirmek için Anadolu Üniversitesi'ne devam eden Ahmet Kılıç, 2011 yılında lisans derecesini elde etti. Kendini sürekli geliştirmekten geri kalmayan Kılıç, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi'nde Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Siyasi hayatına da genç yaşta atılan Kılıç, 2004 yılında AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliğine seçildi ve gösterdiği başarılarla hızla yükseldi. 2008-2014 yılları arasında AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenen Kılıç, bu dönemde gençlerin sesini partisinin çatısı altında temsil etti.

Siyasi arenada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ahmet Kılıç, 2014 yılından bu yana AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak görev yapmaktadır. Parti içindeki etkin rolü ve çalışmaları sayesinde 2015 yılında gerçekleşen Genel Seçimlerde AK Parti Bursa milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeyi başardı.

Siyasetteki etkinliğinin yanı sıra, 2015-2017 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevinde bulunan Kılıç, partisinin önemli karar organlarında da söz sahibi oldu.

Akademik ve siyasi alandaki çalışmalarını yürüten Ahmet Kılıç, 2018 seçimlerinde de Bursa Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak seçilerek, milletvekilliği görevine devam etmektedir. Orta seviyede Arapça ve iyi seviyede İngilizce bilen Kılıç, küresel ilişkileri de yakından takip ederek ülkesinin uluslararası alanda etkin bir konumda olmasına katkı sağlamaktadır.

Kılıç, görevine 27. ve 28. döneminde de Bursa Milletvekili seçilerek devam etmektedir.