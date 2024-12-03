Üretim tesislerinde giderek yaygınlaşan ‘fiber lazer makine’ alanında dünyanın en gelişmiş teknolojilerini ülkemizde üreticilerin kullanımına sunan Lothbrog Makine BUMATECH Fuarı’nın yıldızı oldu.BURSA (İGA) - Fiber lazer makine alanında dünya markası olan Gweike Lazer’in Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Lothbrog Makine, sektör liderliğini BUMATECH Fuarı'nda bir kez daha kanıtlarken, Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, "Hedefimiz BUMATECH'te kalite çıtasını yukarılara taşımaktı ve bunu başardığımız için gururluyuz" şeklinde konuştu.

Fuar için görevlendirilen 28 personel ve yönetim kuruluyla birlikte 550 metrekarelik bir alana kurulan stantta misafirlerini ağırlayan Lothbrog Makine, 400'den fazla şirketin katılım sağladığı fuarın en ilgi çeken firması olmayı başardı.

Fuarın ardından değerlendirmelerde bulunan Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, BUMATECH Fuarı'nın kendileri için son derece verimli geçtiğini ve çok sayıda yeni firmayla işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını söyledi.

Akıncıoğlu: "Lothbrog Makine olarak 5 yılda 1.000 makine satarak çok büyük bir yol katettik. 2023 verilerine göre sektörde pazar payının yüzde 20'lik kısmına sahibiz. Bu oran bizden sonra gelen 3 firmanın toplamına karşılık geliyor. Kısa zamanda bu noktaya gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Alanımızda, global pazardaki teknolojiyi yerli üreticinin hizmetine sunuyoruz. Bu kapsamda bizim için bir diğer gurur kaynağı ise Almanya'da gerçekleşen Euroblech 2024 fuarında lansmanı yapılan GKS6008TA modeli otomatik beslemeli boru profil lazer makinesini bu fuarda da sergilemiş olmamızdı. Lothbrog ailesi olarak yenilikçi ve öncü adımlar atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.