Bugün Bursa'da hava sıcak ve açık olacak. En yüksek sıcaklık 35°C, en düşük sıcaklık ise 16°C olarak ölçülecek. Nem oranı %42, rüzgar hafif hızda, yaklaşık 1.5 km/s olarak esecek. Hafta boyunca güneşli hava etkili olacak, salı ve çarşamba günleri sıcaklık 37°C'ye kadar çıkabilir.

İnegöl'de bugün hava güneşli ve açık. Sıcaklık gün içinde 35°C'ye kadar yükselirken, gece saatlerinde 16°C'ye düşecek. Rüzgar hafif esintili ve nem oranı %42 seviyesinde olacak. Hafta boyunca sıcaklık 37°C'ye kadar ulaşacak ve yağış beklenmiyor