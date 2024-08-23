Bursa'da bugün hava genel olarak açık ve güneşli. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilse de öğleden sonra sıcaklıklar yükselerek 30°C civarına ulaşacak. Rüzgar, kuzey yönünden hafif esintilerle etkili olacak. Akşam saatlerine doğru hava biraz serinleyerek gece 18°C'ye düşecek. Yağış beklenmiyor, güneşli havanın keyfini çıkarabilirsiniz ancak güneş çarpmasına karşı dikkatli olunmalı.

İnegöl Hava Durumu:

İnegöl'de de hava bugün açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde serin bir hava etkili olacak, ancak öğleden sonra sıcaklık 28°C'ye kadar çıkacak. Hafif kuzey rüzgarları esmeye devam edecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık düşerek 16°C seviyesine inecek. Gün boyunca yağış beklenmiyor, güneşli hava devam edecek. Güneş altında uzun süre kalmamaya özen gösterilmesi tavsiye ediliyor.