Son dönemde emeklilerle ilgili yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeye göre, belirli koşulları ihlal eden emeklilerin maaşları anında kesilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamalarda, yasadışı faaliyetlerde bulunan ya da bildirimi eksik olan emeklilerin maaşlarında ciddi yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

SGK yetkilileri, özellikle başka bir ülkede ikamet edip Türkiye'de emekli maaşı almaya devam eden vatandaşların tespit edilmesi durumunda maaşlarının durdurulacağını açıkladı. Ayrıca, sigortalı bir işte çalışmaya devam eden emeklilerin, gelirlerini SGK’ya doğru bir şekilde beyan etmemesi durumunda da maaşlarının kesilmesi söz konusu olacak.

Uzmanlar, emeklilerin bu tür yaptırımlarla karşılaşmamak için bilgilerini güncel tutmaları ve yasaların gerektirdiği şekilde hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, maaş kesintisi gibi ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler.

SGK, vatandaşları bu konuda bilgilendirmeye devam ediyor ve konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin SGK müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden gerekli kontrolleri yapmalarını öneriyor.

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Bu düzenleme ile birlikte, emeklilerin herhangi bir hak kaybı yaşamaması için dikkatli olmaları büyük önem taşıyor. Özellikle yurt dışına yerleşen emekliler, ikamet bilgilerini SGK’ya eksiksiz ve doğru bir şekilde iletmek zorunda.