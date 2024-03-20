İstanbul’un simgelerinden olan ve İstiklal Caddesi, Moda gibi yerlerde bulunan nostaljik tramvayın bir benzeri de Pendik’te sefere başladı. Nostaljik tramvayın açılışına katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin vatman koltuğuna oturarak ilk seferi gerçekleştirdi.

İstanbul’un simgelerinden olan ve geçmişin güzelliklerini bugüne taşıyan nostaljik tramvayın açılışı Pendik Belediyesi’nin öncülüğünde Gazipaşa Caddesinde gerçekleştirildi. Pendik’e nostaljik bir hava katan elektrikli tramvayın açılışına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile çok sayıda Pendikli vatandaş katılım sağladı. Başkan Ahmet Cin açılışı yapılan tramvayın vatman koltuğuna oturarak ilk seferi gerçekleştirdi. Tramvayı ilgiyle izleyen kimi vatandaşlar Başkan Ahmet Cin’i selamlarken kimisi de cep telefonları ile tramvayı kayda aldı.

Tramvaya binen Emir Bartu Canyurt, "Çok güzel, eğlenceliydi bizim için, sürüşü de çok iyi. İçerisinde çok eğlendik. Çok güzel bir hizmet, bununla dolaşmak çok eğlenceli. İstanbul’da çok fazla yoktu zaten, Pendik’e geldi. İstiklal Caddesine de görüyordum, Pendik’e de güzel oldu, Pendik’e yakıştı. Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Zekeriya Kelleci isimli vatandaş, “Çok güzel bir düşünce. Pendik’e böyle bir şey lazımdı, biz bundan çok keyif aldık. Pendik’te niye olmasın ki? Çok güzel oldu. Sayın Ahmet Cin’e yaptığı bu icraatten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Aydın Cirik isimli vatandaş da, “Güzel bir şey, Ramazan ayında da daha güzel oldu. Böyle renkli şeylerin olmasını istiyoruz tabii” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızın nostaljik bir hava yaşamalarına imkan sağlamış olacağız”

Başkan Ahmet Cin, “Tarihi canlandırmak istedik. Daha önce burada faytonlar vardı ama faytonu getiremeyeceğimiz için onun yerine nostaljik tramvay hattını burada devreye almış olduk. İnşallah Pendik’imize canlılık getirecek. Osmanlı’nın ilk planlı yerleşim yeri yerinde de bu nostaljik tramvay hattımızda sefer yaparak vatandaşlarımızın nostaljik bir hava yaşamalarına imkan sağlamış olacağız” dedi.