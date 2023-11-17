Bizler bugün burçların yalana ne kadar meyilli olduklarını ve hangi alanda daha fazla yalan söylediklerini anlatmaya çalışacağız.

1- BALIK BURCU (20 ŞUBAT-20 MART)

Enerjileri ile burç dünyasının en sevimli kişileri arasında yer alan Balıklar, yalancılık konusunda ise diğer burçlara oranla zirvedeki yerlerini kimseye kaptırmıyorlar. Yalanlarının çoğu kötü niyetli olmasa da bu alanda kendilerini dizginleyemeyen balıklar, anlık yalan üretmede çok başarılıdırlar. Daha önce hiç kimseyle birlikte olmadıkları yalanını en çok dile getiren balıklar, bu yalanla karşı tarafdan kendisi hakkında olumsuz düşüncelere kapılmamasını istiyorlar. Sürekli mazeret bildiren yalanlarla da söyleyen balıklar, kendilerini övmeyi, kendileri hakkında konuşmayı da çok severler. Bu anlatımlarda da çok fazla yalana başvuran balıkların en büyük hedefi ise karşı tarafı ikna etmektir.

2- KOVA BURCU (21 OCAK-19 ŞUBAT)

Kova burçları için çok fazla şey söylenebilir. Muhteşem zekalarını kullanarak yalan söyleyen Kovalar bu alanda suda yürür ama izini asla belli etmezler. Flörtcü burçlar sıralamasında ön sırada yer alan kovalar, günlük yaşantılarını öylesine gizemli bir şekilde yaşarlar ki, kimse asla onları yalancılıkla suçlayamaz. Aynı anda aşk yaşayıp aynı anda karşı cinsten başkalarına kapısını açık tutan kovalar, en çok dürüstlük, sadakat ve para konularında yalan söylerler. Bu burçların yalana en çok başvurduğu alanlardan biri de durumu kötü bile olsa asla kendilerini karşı tarafa zayıf göstermemeleridir.

3-İKİZLER BURCU (21 MAYIS-21 HAZİRAN)

Burç dünyasının en zekisi olan İkizlerin yalanını bulmak, deveye hendek atlatmaktan zordur. Bu nedenle İkizlerin hep dürüst olduğu algısı toplumda yer edinmiş olsa da yalancılık sıralamasında ikizlerde zirvededir. Yalanlarını üstün hitabetleriyle örten İkizler, karşı cinsten gelecek hamleyi anladıklarında ustalıkla örtmeyi başarırlar. En çok finansal konular, siyaset, geç kalma bahaneleri konularında yalan söyleyen ikizler burcu insanları, müthiş ikna kabiliyetleri sayesinde istediklerini alırlar.

4-YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

Burç dünyasının en renkli simaları arasında yer alan Yengeçler, eğlenceli ve esprileri kişiliklerinin yanı sıra en duygusal burçlar sırasında zirveyi kimseye bırakmazlar. Ancak yengeç burçları da yalancılık konusunda pekte masum değildir. Her ne kadar dobra kişilikleri de olsa, nefsi konularda kendilerini dizginleyemezler. Birden fazla kişiyle flört ya da ilişki yaşama kabiliyeti olan Yengeçler, tutku ve aşk konusunda doyumsuz olduklarından, sıkıldıkları kişilere yalan söylemeye meyilli duruma gelirler.

Her zaman bir B planı olan yengeçler, her ne kadar seçici yapıları ile bilinse de, kendisini şımartacak, eğlendirip güldürebilecek olan kişilere anında yönelim sergileyebilirler. Bu sebeple tercihlerinde bahane üretebilecekleri kişileri seçmekte üstlerine yoktur. Yalanları da genelde hep bu sebeplerden olur.

5- TERAZİ BURCU (24 EYLÜL-23 EKİM)

Bir çok alanda başarılı olmalarıyla bilinen terazi burçları, yönetmeyi çok severler. Otoriter görünmelerine karşın anında U dönüşü yapabilen kişiliklere de sahip olan bu burçlar, gücünü kabul ettirdikleri kişileri adeta süründürürler. Güçlü karakterlere karşı ise biraz farklı yapılara bürünen Terazi burçları, kızdıklarında ise her şeyi göze alabilen yapıya sahiptirler. Kendilerini övme konusunda master yapan teraziler, yalanlarını da en çok bu alanda yaparlar. Konu güç ve otorite ise bunu sorgulayan kişilere alaycı cevaplar verebilen teraziler, konuyu kapatma adına manipüle davranışlar sergilerler. Sert görünümleri nedeniyle karşı cinsler bu yalanı ortaya çıkarma konusunda korku yaşarlar.

6-ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Gerek görünümleri gerekse de yöneticilik kabiliyetleri en çok fark edilen burç olarak bilinen Aslanlar, kendisinden söz ettirmek için elinden geleni yaparlar.

Tüm bu çabalarının karşılığını görmek isteyen Aslanlar, bu karşılığı göremediklerinde ise pençelerini hemen gösterirler.

Güzel ve bakımlı görünme noktasında diğer burçlardan her zaman önde görünen Aslanlar, kusurlarının görünmemesi adına yalanlara başvurabilirler. Genellikle karşı cinslerle daha çok arkadaşlık kurmayı seven Aslanlar, bu nedenle yanlış anlaşılmaya en müsait kişiler olarak görünür. Para, güzellik ve hediye söz konusu olduğunda öne çıkan aslanlar, bunu kendisine sağlayan ya da hissettiren kişilere meyilli olurlar. İsteklerine cevap alamadıkları, ya da karşılık göremedikleri kişileri anında uzaklaşabilirler. Biriyle aşk yaşasa bile kendisini özel hissettiren karşı cinslerle bağlarını koparmayan aslanlar, aşk yaşadığı kişiye bu kişileri savunucu yalanlar söyleyebilirler.

7-BOĞA BURCU (21 NİSAN -20 NİSAN)

Çalışkanlığı , enerjik yapıları ve cesaretiyle bilinen Boğa burçları en çok parasal konularda yalanlara başvururlar. Genellikle görünüşlerine ve karşı tarafın kendileri hakkında ne düşündüklerine çok önem veren Boğalar, duygu sömürüsü yapmalarıyla bilinirler. Parasını isteme canını iste diyebileceğiniz boğalar, parasal anlamda evlerine her şeyi verirler. Ancak arkadaş dost ya da tanıdıklarına her zaman parası olmadığı yalanına başvurur. Borç verdikleri çok nadir görünen boğalar, borç isteme konusunda ise uzmandır.

Boğalar ayrıca ilişkilerde karşı cinslerin gözüne girmek için güçlü karakter görünmeye çalışırlar. Bu alanlarda karşı tarafın övgüsünü almak için yalanlara başvurabilirler.

8-KOÇ BURCU (21 MART-20 NİSAN)

Renkli ve hırslı kişilikleri ile bilinen Koçlar, gerek iş gerekse de özel hayatlarında kendisini fark ettirebilen özel burçlar arasındadır. Kendini mutlu edebilme sanatını en iyi beceren bu burcun insanları, yalanlarını en çok yetiştiremedikleri ya da yapamayacaklarını anladıkları iş ya da sorumluluklar üzerine söylerler. Kahve aşığı koçlar, ilişkilerde ise en çok evde oldukları yalanına başvurabilirler. Kırmızı çizgileri sabit olan bu burç insanlarına istemedikleri bir şeyi yaptırabilme şansınız asla olmaz. Eğer o’nu çok kızdırırsanız sizden intikamını en yakın arkadaşınızla alabilir.

9-OĞLAK BURCU (22 ARALIK-20 OCAK)

Merhameti, sabit görüşü, deli cesareti ile bilinen Oğlak burçları, korkusuz yapıları ile bilinir. Bazı kalıpların dışına çıkmayan ve inandığı şeyleri kabul ettirmeye çalışan Oğlaklar, en az yalan söyleyen burçlar arasında yer alır. Yalanları çabuk hissedilen oğlaklar, bedensel hareketleri ile kendilerini ele verip işi şakaya vururlar.

Oğlaklar, yalan söylediğine pişman olup, daha sonra bu yalanı itiraf edebilen ender burçtur. Çaresiz kaldıklarında nadir yalan söyleyen bu burcun, özellikle yalan söylediği bir alan yoktur.

9- AKREP BURCU (24 EKİM-22 KASIM)

Tutkulu yaşamın en zirvesinde yer alan Akrepler, zekaları ve duruşları ile göze çarpan burçtur. Etrafında kendisini hissettiren Akrepler, her şeyin çıplak olmasını isterler. Akrep insanları, sevdiği insanları da bu yönde eğitir ve her şeyin şeffaf olmasını isterler. Çaba gösterdiği insanlardan karşılık alamayan akrepler, bu kişilere cinsel anlamda yalanlar söyleyip uzaklaşmayı tercih ederler. Güven konusunda çok hassas olan akrepler, güvenmedikleri insanlara çeşitli bahaneler üretip yalan söylerler. Yani kısacası bir akreple beraberseniz ve sizi sevdiğine inanıyorsanız yalan söylediğinden asla şüphe bile duymanıza gerek yok. Ama zaman ve cinsel anlamda onu mutlu edemiyorsanız manipüle yalanlara hazır olun. Çünkü akrep gitmeye hazırlık yapıyordur.

10-BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)

Burç dünyasının en dobra, en sevimli kişilikleri arasında yer alan Başaklar, en az yalana başvuran insanlar olarak bilinirler. İş hayatında ve ilişkilerinde tutkulu bağlarıyla bilinen Başaklar, en çok savunmasız kaldıkları alanda kendilerini tam ifade edemedikleri zamanlarda yalan söylediğine inanılır. Yalan söylemeyi kendilerine gereksiz bir çaba gören Başaklar, değer verdiği insanlara asla yanlış yapmazlar.

Sosyal olmayı seven Başaklar, giyim, güzellik ve temizlik alanlarında çok özenlidirler. Bunu görmedikleri kişileri kırmamak adına pembe yalanlara başvurabilir.

11-YAY BURCU (22 KASIM-21 ARALIK)

İyi niyetli sıcak kanlı insanların burcu olan Yaylar, En az yalan söyler burçlar sıralamasında zirvededir. Karşısında ki insanın yapısına hemen ayak uydurduğu için, en sevimli burçlar arasında gösterilir. Müthiş dinleyici olan Yay’lar sevdiği insanlara asla yalan söylemezler. Yay’ları diğer burçlardan ayıran özellik ise, karşısında ki insanın ne beklediğini bildiğinden o moda hemen girerler ve her şeyini verirler. Bu nedenle yaylarla olan kişiler, yaylara yalan söylemeye de gerek duymazlar.

Ancak yaylar sevdiklerine karşı gösterdiği çabanın karşılığını alamadıklarını hissettiklerinde, ya da aldatıldıklarını öğrendiklerinde müthiş bir dedektif gibi çalışırlar. Yalanı çok görülmemiş olsa da bam teline basıldığında bir insanın tümden hayatını değiştirebilecek büyük bir yalan söyleyebilir.