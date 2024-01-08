Balıkesir’in Burhaniye ilçesi genelindeki kırsal ve merkez mahallelerde bulunan parkların rutin temizliğini ve bakımı yapan Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü; ağaç dikimi, çiçek dikimi, yeşillendirme çalışmalarının yanı sıra spor sahalarında düzenlemeler, yeni çocuk oyun gruplarının yapımı, vatandaşların spor, eğlence ve dinlenme amaçlı kullandığı parklarda bakım ve yenileme çalışmalarını 2023 yılı boyunca da sürdürürken aynı zamanda park, bahçe ve refüj gibi birçok alanda da yeşil bir çevre için çalışmalar yaptı.

Otomatik sulama sistemi, yabani ot temizliği, çim biçme, peyzaj çalışmaları, sert zemin çalışmalarını da yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha güzel bir Burhaniye için durmaksızın çalıştı.

Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehir genelinde mevcut park alanlarının haricinde, 2023 yılı içerisinde 250 bin metrekarelik alanda çalışmalar yaptı.

Vatandaşlardan büyük beğeni alan Demokrasi ve Özgürlük Parkları’nda 35 bin metrekarelik alanda yıl boyunca rutin çalışmalar sürdü. 20 bin metrekarelik alanda ise 40 park revizyonu ve 5.200 metrekare sert zemin çalışmaları başarı ile tamamlandı.

2023 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Ali Kemal Deveciler: “Ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde çocuklarımızın, vatandaşlarımızın mahallelerinde rahat nefes alabilecekleri parklar ve yeşil alanlar yapmaya 2024 yılında da devam edeceğiz. İlçemizde yeni parklar inşa ederken bir yandan da yıpranmış parkların bakım ve yenileme çalışmalarını yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir şekilde bu parklardaki oyun alanları ve yeşil alanlardan yararlanabilmesi için durmadan çalışıyoruz. Bütün müdürlüklerimiz kendi alanlarında çok önemli çalışmalara imza atıyorlar, bu kapsamda Park Bahçeler Müdürü’müze ve mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.