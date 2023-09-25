Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde başta doğalgaz çalışmaları olmak üzere altyapı çalışmalarından kaynaklı bozulan yolların yapımı, program dahilinde Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yaptığı parke taş yol yapım ve onarım çalışmalarına; Bahçelievler, Kocacami, Hacıahmet ve Geriş Mahalleleri olmak üzere faaliyetlerine farklı noktalarda devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’nda sathi kaplama yol çalışması tamamlanırken, Geriş mahallesi Hamidiye Sokak’ta parke taş yol yapım çalışması devam ediyor. Kocacami Mahallesi’nde 3 farklı noktada çalışan ekipler 20001. Sokak, Fidanlık Sokak ve Fidanlık Aralığı’nda parke taş yol yapım ve kaldırım yapım çalışmalarını sürdürürken, İlçenin diğer Mahalleleri’nden olan Hacıahmet Mahallesi Semsiz Sokak’ta ise yol söküm çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.