Burhaniye ilçesinde, Belediyenin ilçenin değişik yerlerine koyduğu giysi kumbaraları ilgi gördü. Giysi kumbaralarına konulan eşyalar sosyal marketlerde ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor.

Burhaniye’de Belediyenin ilçenin değişik yerlerine koyduğu giysi kumbaraları ilgi gördü. Ören Mahallesinde de Ören Camii yanına konan giysi kumbarası da hizmete girdi. Evlerde kullanılmayan kıyafetlerin olduğunu anlatan Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, “ Belediyenin koyduğu giysi kumbaraları faydalı oldu. Vatandaşlar kullanmadıkları kıyafetleri kumbaraya atıyorlar. Bu kıyafetler belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor” dedi.