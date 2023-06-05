Burhaniye ilçesinde, Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli ve kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığınca düzenlenen yarışmada Burhaniye Devlet Hastanesi, ‘Anne Dostu Hastane” unvanını aldı.

Burhaniye Devlet Hastanesi tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren bakanlık, Burhaniye Devlet Hastanesine ‘Anne Dostu Hastane’ unvanı verdi. Bu konuda Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklama da şunlara yer verildi. ”Bakanlığımıza anne dostu hastane unvan başvurusu yapılmış, başvuru neticesinde bakanlığımız koordinasyonunda oluşturulan ekiplerce hastanemizin birçok birimi değerlendirilmiş ve kriterlerin tamamının yerine getirildiği gözlemlenerek “Anne Dostu Hastane Unvanını” almaya hak kazanmıştır. Anne ve anne adayları için mahremiyete dayalı tek kişilik travay, doğum ve lohusa odalarında gebelerin kendilerini ev ortamında hissettikleri, özgürlüğü sağlayabildikleri ve istediği refakatçi ile kalabilecekleri alanların oluşturulduğu Burhaniye Devlet Hastanemiz; Gönen Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesi’nden sonra Anne Dostu Hastane unvanı almaya hak kazanan üçüncü hastanemiz olmuştur. Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının en temel hakkıdır” sözlerine yer verildi.