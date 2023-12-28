Burhaniye de Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı. Toplantıda, asayiş, güvenlik ve trafik sorunları görüşüldü.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Kaymakamlık toplantı salonunda mahalle muhtarları ile toplantı yaptı. Toplantıda, mahallelerdeki asayiş, güvenlik ve trafik sorunları görüşülerek muhtarların görüş ve talepleri değerlendirildi. Ayrıca Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda mütevelli heyet olarak görev yapacak muhtar üyelerinin seçimi yapıldı. Toplantıya ilgili kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.