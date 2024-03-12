Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki kurslarda çeşit çeşit ürünler ortaya çıkarken, gölge tekniği ile yapılan Atatürk Portreleri de ilgi gördü. Kursa 27 kadının katıldığını anlatan usta öğretici Müşerref Özgen, herkesin farklı ürünler yaptıklarını söyledi.

Burhaniye’de Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde düzenlenen Cumhuriyet Kadınları El Emeği Sergisi ilgi gördü. Sergide yer alan kırkyama eserler göz doldururken, gölge tekniği ile hazırlanan Atatürk Portreleri de ilgi gördü. Sergide kırkyamadan ahşap işlerine kadar değişik ürünlerin yer aldığını anlatan usta öğretici Müşerref Özgen, “Kurslarda farklı ürünler ortaya çıkıyor. Ürünlerimiz alıcı da buluyor. Kursumuzda hazırladığımız Atatürk Portreleri de ilgi gördü” dedi.