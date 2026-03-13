Samimi bir atmosferde geçen yemekte, meclis üyeleri basın çalışanlarıyla sohbet etme fırsatı buldu. İftar yemeğinde bir konuşma yapan Hasan Şerin, demokrasinin güçlenmesinde basının oynadığı hayati role dikkat çekti. Şerin, 'Basın, halkın sesi olmasının yanı sıra, yerel yönetimlerinde aynasıdır. Sizlerin fedakarca yaptığı çalışmalar sayesinde hemşehrilerimiz ilçede olup bitenlerden haberdar oluyor. Bu mübarek ayda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ramazan ayının ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum' dedi. Burak Filiz, ise 'Basın mensuplarının zor şartlar altında dahi görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını biliyoruz. Gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle çalışan tüm basın emekçilerine minnettarız. Bu anlamlı gecede onlarla bir araya gelmek, dertleşmek ve dayanışma ruhunu pekiştirmek istedik. Tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum' diye konuştu. Programda basın mensupları da kendilerini unutmayarak bu anlamlı buluşmayı düzenleyen Hasan Şerin ve Burak Filiz'e teşekkür etti. İftar yemeği, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA