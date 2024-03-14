Sosyal belediyecilik alanında yaptığı projelerle ülke çapında adını duyuran Burhaniye Belediyesi, vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler liderliğinde son 5 yılda yapılan karşılıksız destekler çeşitlenerek arttı.

Yardım elini Burhaniye’deki ihtiyaç sahibi her haneye ulaştıran belediye, son 5 yılda 50 bin çuval odun yardımı ile hem gönülleri hem haneleri ısıtırken, 16 bin 500 kişiye ev eşyası ve kıyafet yardımı yaptı. Erzak yardımlarının yanı sıra ise engelli ve yaşlı olup ev temizliğini yapamayacak durumdaki 560 kişinin ücretsiz ev temizliği belediye personelleri tarafından yapıldı.

Hasta, ihtiyaç sahibi ya da yaş almış 300 Burhaniyeliye, her gün 4 çeşit sıcak yemeği ulaştıran Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri hizmetleri ile her yıl Ramazan ayında da 1 ay boyunca binlerce kişiyi iftar sofralarında buluşturuyor.

İlçede ikamet eden yoksul ve geliri olmayan vatandaşlara her ay düzenli aceze yardımı yapılırken, askere giden geliri olmayan gençlere de yapılan nakdi yardım ile son 5 yılda 9,5 Milyon TL ihtiyaç sahibi vatandaşa adilce dağıtıldı. 815 kişiye ücreti belediye tarafından karşılanacak şekilde otobüs bileti alınarak vatandaşlar mağdur edilmedi.

Hastalıkta sağlıkta vatandaşların yanında olan Burhaniye Belediyesi ücretsiz sağlık hizmeti ile tabiplik ve sağlık ocaklarında 5 yılda toplam 150 bin vatandaşa muayene ve tedavi, 10 bin 500 kişiye ücretsiz diyetisyen hizmeti verdi. Bin 160 yeni doğan bebeğe “hoş geldin” denilerek, ücretsiz olarak annelere yeni doğan eğitimi ve bebek hediyeleri verildi.

Mutlu anların yanında en zor zamanlarda da vatandaşının yanında olan Burhaniye Belediyesi 3 bin 179 cenazede tamamen ücretsiz defin işlemi gerçekleştirdi. Acılı günlerinde de aileleri yalnız bırakmayarak bin 720 haneye taziye ekibi tarafından ziyaretler gerçekleştirildi. 25 bin kişiye ücretsiz hastanelere ve sağlık kuruluşlarına nakli sağlanırken, bin 739 yaş almış vatandaşa düzenli ziyaretlerle “yalnız değilsiniz” diyen belediye ekipleri, yaşlı vatandaşları da yalnız bırakmıyor.

Engelli çocukların yaşıtları gibi eğlenebilmesi doyasıya parklarda oynayabilmeleri için ilçenin 4 farklı noktasında engelli oyun alanları oluşturulurken, 80 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye temin edildi.

“Eğitimini tamamlamak isteyen çocuklar için de engel yok” diyen Burhaniye Belediyesi temsili bir ücretle hizmete sunduğu kreş, dershane, kurs merkezi ile eğitimin yanında olurken, yıllık 2,5 Milyon TL üniversite burs yardımını karşılıksız olarak veriyor.

“Kadınların özgürlüğüne de engel yok” diyen Başkan Deveciler’in 2 yıl önce faaliyete geçirdiği Kadın Danışma Merkezi ile 250 kadına ücretsiz olarak psikolog ve sosyolog desteği sağlandı.

Hayatı ve dünyayı paylaştığımız patili dostlar için de Burhaniye’de hizmet sürüyor. Yenilenerek daha modern haliyle hizmete devam eden sokak hayvanları bakımevinde son 5 yılda 13 bin sokak hayvanı bakımevinde misafir edildi. 4 bin 750 kısırlaştırma, bin 550 aşılama, 951 sahiplendirme ile Burhaniye Belediyesi’nin sokak hayvanları ile ilgili yürüttüğü politikanın başarısı tescillenmiş oldu.

“Burhaniye büyük bir aile” diyen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, toplumdaki dezavantajlı durumdakiler için pozitif ayrımcılık ile adil ve eşit yönetim için uğraştıklarını ve hep üzerine koyarak hizmetlerine devam ettiklerini belirtti.