Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl Ramazan’ın hazzını ve huzurunu yaşattığı Ramazan Sokağı’nda bir iftar sonrası faslı da dinleyenleri mest eden tasavvuf konseriyle geçti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayının geleneksel mekanı haline gelen Atatürk Bulvarı AKM önündeki ‘Ramazan Sokağı’ birbirinden renkli programlarla devam ediyor. 7’den 70 ‘her kesime hitap eden etkinlikler Sakarya Kent Orkestrasının Ramazan Ayına özel besteledikleri ‘Tasavvuf Musikisi Konseri’ ile devam etti. Kulakların pasını silen ve gönüllere dokunan besteler, unutulmaz bir geceye sahne oldu. Ramazan’ın maneviyatına ışık tutan, 11 ayın sultanının hazzını, huzurunu yansıtan Ramazan Sokağı’nda bir akşam da tasavvuf şöleniyle geçti. Tasavvuf Musikisi alanının en değerli, sevilen eserlerinin seslendirildiği konser Sakaryalı sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Büyükşehir’in Ramazan ayı takvimi birbirinden güzel etkinliklerle devam edecek. Etkinlik takvimine www.sakarya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.