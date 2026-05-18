Balıkesir Tarım İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, il genelinde 27 mezbaha ve Kurban Bayramı dolayısıyla geçici olarak izin verilen 256 kesim yeri için onay verildiğini açıkladı. Müdür Düzgün, kurban ibadeti için hayvan alacak vatandaşların hayvan pazarlarında görevli Tarım İl Müdürlüğü görevli veterinerlerine danışabileceklerini söyledi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Balıkesir hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesinde açıklamalarda bulundu. Müdür Düzgün, 'Her yıl olduğu gibi taleplerimiz olacak. Hayvanlarını satmak için getiren celeplerimiz, yetiştiricilerimiz muhakkak belgelerini alarak aşısı yapılmış, küpelenmiş olarak buraya gelsinler. Hayvan satış yerine sağlıklı hayvanlarını getirsinler. Biz tüm veteriner arkadaşlarımızla, ruhsatlı hayvan pazarı yerlerine veteriner arkadaşlarımız kontrol edecekler. Yetiştiricilerimizin buna dikkat etmesi gerekli. Alıcılar olarak da Allah rızası için kesecekleri kurbanları alırken sağlıklı olmasına baksınlar. Büyükbaşta 2 yaşından büyük olmalı, küçükbaşta 1 yaşından büyük olmalı. Anlıyorsa kendisi baksın, anlamıyorsa bizim veteriner arkadaşlara gösterebilirler' dedi.

Müdür Düzgün, alınan önlemlerle ilgili şöyle konuştu: 'Ayrıca bakanlığımızın 'Tarım cebimde' diye bir uygulaması var. Hayvanın küpe numarasını yazarak yaşını kontrol ederek sağlıklı bir hayvan alabilir. Sağlıklı, ibadete uygun bir hayvanı bu yolla alabilir. Balıkesir'de Türkiye'ye göre çok az gözüken bir uygulama var. 27 mezbahamız var ki Türkiye'nin en fazla mezbahası olan iliz. 256 adet hayvan kesim yeri için onay vermişiz. Bunlar pejmürde bir yer değil, üzerini kapattığınızda mezbaha olarak da kullanılabilecek bir yer. Hayvan kesim yeri sahipleri, yan tarafta kurbanlık olarak satacağı hayvanları da 6 ay öncesinden besleyip kurban günü de kesimini sağlıyor. Hayvanlarını kesen yetiştiricilerini olay yerinde de görerek müdahale ediyoruz. Diğer illerde sokakta kesim gibi sorunlar bu sebeple bizim ilimizde gözükmemektedir. Vatandaşların kurban kesim yeri dışında kurban kesmesini uygun bulmuyoruz. Gerek kurban kesim yerinde, gerek köylerde, gerek mezbahada kurban kesen vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur. Hayvanın içini açtı, kanser benzeri tomurcuklar, tüberküloz benzeri durumlar, karaciğerinde, akciğerinde olağan dışı bir şey gördüğünde onlara bilgi verip danışsınlar. Sağlıksız bir ürün tüketerek kendi sağlığını riske atmaktan kurtulacak, tüberküloz hastalığı çıkacak olursa veteriner arkadaşın tespiti ile vatandaşa belli oranda bunun fiyatını belli oranda ödüyoruz. Karantina işlemlerini başlatıyoruz. Görevlilerimize ve ibadetini yapan vatandaşımıza bu bilgiyi de vermek istiyoruz. İlimizde, veteriner arkadaşlarımız dolaşıyor. Kontrollerimiz yanında kurban tatili boyunca gıda mühendisi arkadaşlarımız da nöbetçi olacak. Sıra dışı bir durum olursa, muhakkak il veya ilçe müdürlüklerine haber versinler. Yetiştiricilerimizin, çiftçilerimizin ibadeti yapmak için kurban alan vatandaşlarımızın rahat bir kurban geçirmesi için önlemleri aldık, Valimizin de talimatlarını aldık. Balıkesirli vatandaşlarımızın da şimdiden bayramını tebrik ediyoruz' şeklinde konuştu.