Kartepe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan 'Gençliğin İzinde 1919'dan Geleceğe' temalı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kartepe Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kartepe Sanat Evi'nde düzenlenen sergi, kent protokolünden ilgi gördü. Sergiyi ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, önceki dönem Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Murat Yılmaz, öğrencilerin hazırladığı eserleri inceledi. Milli Mücadele ruhunun ve gençlerin gelecek vizyonunun yansıtıldığı çalışmalar hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi alan heyet, sergide emeği geçenleri tebrik etti.

Öte yandan, protokol üyeleri Kartepe Sanat Evi'nde Hasan Paşa Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 'Barış Manço' temalı bir diğer sergiyi de dolaşarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

İlçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin yeteneklerini sergilediği anlamlı resim sergisi, 22 Mayıs Çarşamba gününe kadar Kartepe Sanat Evi'nde ziyarete açık kalacak.