Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali hız kesmeden devam ediyor. Festival, ikinci gününde de dört ayrı noktada dolu dolu etkinliklerle devam etti.

Araştırmacı Gazeteci-Yazar Murat Ağırel, bu yıl 34.’sü gerçekleştirilen Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali’nde “Dar Zamanlarda Gazeteciliği” anlattı.

"Kendi kendime bir söz verdim Uğur Mumcu olacağım" sözleri ile Uğur Mumcu gazeteciliği ve gazetecilik mesleğinin ne denli önemli olduğundan, haysiyetle ve cesaretle sürdürülmesi gerektiğinden bahseden Murat Ağırel’e söyleşi sonunda teşekkür hediyesini Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve 22. Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Harun Akın verdi.

Ardından, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Sanatçısı Osman Çiçek ve ekibi, halk müziği ile Burhaniyelilere unutulmayacak bir yaz gecesi yaşattı. Program bitiminde sanatçıya, katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür hediyelerini Burhaniye Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri Murat Dinçer, Nadir Bayram, Burak Filiz, Zabıta Müdürü Yüksel Yüce verdi.

34. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kurulan, İskele Meydanı’ndaki sahnede danslar ve müzik geceye renk kattı. Keçiören Belediyesi’nin Gençlik Halk Oyunları Dans Topluluğu’nun çeşitli yaş gruplarından halk dansçılarının sahne aldığı etkinlikte, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden halk oyunları sahnelendi.

İskele Meydanı etkinliklerinin ikinci programında ise Anıl Aydınlıgil Duran ile eğlence devam etti. Gitarda Hüseyin Konyalı, yan flütte Olçum Çalışkan, kanunda Metin Çavdar ve vokalde Anıl Aydınlıgil Duran’ın sahnesi ile katılımcılar hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek festivalin enerjisine ortak oldular.

24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı bombalı saldırı sonucu katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun hayatını anlatan ’Unutma Bizi’ tiyatro oyunu da Ören Amfi Tiyatro’da sahnelendi.

Levent Üzümcü Tiyatrosu tarafından hazırlanan, Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği, Zülfü Livaneli, Timur Selçuk, Cem Karaca ve Dengin Ceyhan’ın bestelerinin yer aldığı, Orhan Aydın ve Levent Üzümcü’nün usta oyunculuğu ile sahneye taşınan “Unutma Bizi” tiyatro oyunu büyük beğeni aldı.

"’Ey halkım, unutma bizi!’ diye sesleniyordu Uğur Mumcu. Unutmadık elbette. Çünkü biz unutmayız. Unutamayız ve hem de unutturmayız" diyen oyuncular Orhan Aydın ve Levent Üzümcü izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Belgesel tiyatro tarzındaki esere, Gülcan Altan solist olarak, Dengin Ceyhan ise piyanosuyla katıldı. Tiyatro ekibine festivale katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür hediyelerini Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna takdim etti.

Rock müzik dünyasının sevilen sanatçılarından Fatma Turgut da Ören’de hayranları ile buluştu. Fatma Turgut, “Pembe Mezarlık”, “Böyle Gitme”, “Sen Ona Aşıksın”, “Yalnızlık Senfonisi”, “Değmesin Ellerimiz” gibi ünlü parçalarını alanı dolduran vatandaşlar ile birlikte söyledi. Başkan Ali Kemal Deveciler, Fatma Turgut’a teşekkür hediyesini vermek üzere sahneye çıkarak, festivale katılımlarından dolayı tüm Burhaniyeliler adına teşekkürlerini sundu.

Ören Plajı’nda halka seslenen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Gençlerimizi müzikle, sanatla, tiyatro ile buluşturmak için her zaman çalışacağız. Gençlerimiz istiyor, biz yapıyoruz. Sizinle bu atmosferi paylaşmak, gençlerimizi özgürce mutlu ve eğlenirken görebilmek çok güzel" dedi. Hatıra fotoğrafı sonrası konser hız kesmeden devam etti.