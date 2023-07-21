Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının sürdürdüğü ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilerek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bahçesine kurulan portatif havuzda gençlere ve çocuklara yüzme eğitimi verilecek.

Uzman eğitmenler eşliğinde verilen yüzme derslerine Burhaniyeliler büyük ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alpaslan yaz boyunca devam edecek kurslar da, 6-18 yaş tüm gençlere yüzmeyi öğretmeyi düşündüklerini söyledi. Müdür Alparslan, “Amacımız sadece geleceğin sporcularını yetiştirmek değil, üç bir yanı denizlerle çevrili olan güzel ülkemizin insanlarına, doğru yüzme tekniklerini öğreterek boğulma olaylarını da ortadan kaldırmaktır. Ağustos sonuna kadar devam edecek kurslarda gençler öğrenirken, eğlenerek güzel bir yaz tatili geçirecek” dedi.