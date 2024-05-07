Burhaniye ilçesindeki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) güvenlik görevlisi olarak görev yapan Muhammet Yavaş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Yavaş’ın cenazesi ikindi namazının ardından Börezli mezarlığında toprağa verilecek.

Burhaniye’de yaklaşık 10 yıldır Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kadrosunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet Yavaş, Börezli Mahallesi’ndeki evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bir çocuk babası genç adamı yatağında hareketsiz gören eşi, ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekibi Yavaş’ın öldüğünü belirledi. Muhammet Yavaş’ın zamansız ölümü ailesini, komşularını ve BAÇEM çalışanlarını üzdü. Yavaş’ın cenazesi Börezli Mahalle mezarlığında toprağa verilecek.