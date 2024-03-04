Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, açıklanan şubat ayı enflasyonlarının ardından açıklamalarda bulundu. Yazgan, kamu görevlilerine verilen zamların, yılın daha ilk aylarında enflasyon karşısında güvence altına alınması ve kamu görevlilerinin maaşlarının yeniden düzenlenmesinin kaçınılmaz olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti. Bu çerçevede Yazgan, refah payı, tüm kamu görevlilerine kira yardımı ve büyükşehir tazminatı taleplerini tekrarladı.

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, TÜFE’deki değişimin, Ocak ayına göre, Şubat ayında yüzde 4.53, Aralık ayına göre ise yüzde 11.54 artış şeklinde gerçekleştiğini belirten Yazgan, “Ramazan ayının başında enflasyonun yükselişine devam etmesine, Ramazan sebebiyle piyasalarda yaşanan fırsatçı fiyat artışları da eklenecektir” açıklamasında bulundu.

Kamu görevlileri ve vatandaşların artan enflasyon karşısında öncelikli olarak alım güçlerinin korunması ve müteakiben artırılması gerektiğini belirten Yazgan, hükümetin piyasalardaki fiyat istikrarını korumaya yönelik adımlar atmasının kaçınılmaz kıldığını dile getirdi.

Yazgan, Büro Memur-Sen olarak, daha önce dile getirdikleri; kiralardaki tavan zam oranı uygulamasının, gıda ürünleri başta olmak üzere tüketim ürünlerinde de uygulanması gerektiğinin altını çizdi.