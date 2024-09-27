T.C.

BURSA

8. AİLNE MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2023/330 Esas



Suriye uyruklu, 10/08/1983 doğumlu, 9*****0 Yabancı Kimlik Numaralı Halaf ELFACIR'ın tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğine karar verilmiş olup, davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların 5 çocuklarının olduğunu, tarafların evliliklerinin fiilen sona erdiğini, davalının evlilik birliğinin sona ermesinde tam kusurlu olduğunu, davalının çocuklarıyla ve davacı ile hiçbir şekilde iletişim kurmadığını, tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin anneye verilmesine, çocuklar lehine aylık 1.500'er TL tedbir ve iştirak nafakası, davacı lehine aylık 3.000TL tedbir ve yoksuluk nafakası bağlanmasını, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ettiği davalı Halaf ELFACIR'e HMK 122,126,129 md. uyarınca usulüne uygun cevap dilekçesi, posta gideri, tanık dahil tüm delilleri iş bu davetiyenin tebliğ (yayım) tarihinden itibaren 2 haftalık kesin sürede mahkememize bildirilmesi, aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu dava dilekçesinin yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.