Gıda fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşların kırmızı et tüketimini de etkiledi. Dana kıymanın kilogramı 800-1200 TL, dana kuşbaşı ise 1100-1300 TL bandında satılırken, birçok aile et tüketimini haftada iki kezden bire düşürmek zorunda kaldı.

Et tüketimi nüfusa oranla ciddi anlamda azaldı. Vatandaş ise uygun fiyatlı et satan marketleri ve kasapları araştırıyor. Duyurulan son kampanya 81 ilde geçerli olacak. Türkiye'nin 81 ilinde 12.751 şubesiyle faaliyet gösteren zincir market Bim, aktüel ürünler kapsamında 1 kilogram dana kıymayı 649 liraya satmaya başladı. 8 Eylül 2026 tarihinde başlayan kampanya stok durumuna göre 81 ildeki şubelerde devam ediyor.