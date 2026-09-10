Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, belediye bünyesinde gerçekleştirilen yeni atamalara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bu kapsamda Nazlı Yazgan, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı, Cihangir Batık, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı olarak atandı. Ali Köşker, Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkan Vekili, Ümit Bulunur ise Zabıta Dairesi Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Şube müdürlüklerinde de çok sayıda görevlendirme yapıldı. Mesut Ballı Güvenlik ve Koruma Şube Müdür Vekili, Mustafa Orhan İştirakler Şube Müdür Vekili, Esra Eser Ruhsat ve Denetim Şube Müdür Vekili, Murat Bayram Kentsel Dönüşüm Şube Müdür Vekili, Esra Mutlu Şehir Planlama Şube Müdür Vekili, Murat Pehlivanoğlu ise Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdür Vekili olarak görevlendirildi.

Farklı birimlere 10 görevlendirme daha

Meclise sunulan diğer atamalara göre Önder Özmen İş ve Meslek Edindirme Şube Müdür Vekili, Ramazan Yalman Sosyal Hizmetler Şube Müdür Vekili, Gülsüm Akın Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdür Vekili oldu.

İsmail Taşkaya Gelirler Şube Müdür Vekili, Hacer Bayraktar Muhasebe Şube Müdür Vekili, Oğuz Yiğit İcra ve Takip İşleri Şube Müdür Vekili olarak görevlendirildi.

Ayrıca Emre Solak Spor İşleri Şube Müdür Vekili, Haluk Özdemir Gençlik Hizmetleri Şube Müdür Vekili, Yusuf Akbaş Zabıta Şube Müdür Vekili (Esenlik Hizmetleri), Mert Kayahan ise Veteriner Hizmetleri Şube Müdür Vekili olarak atandı.