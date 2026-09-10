Genç futbolcunun yeni adresini sosyal medya hesabından duyuran İnegöl Doğanspor, Mert Bahadır’ın kulüpte gösterdiği gelişim ve verdiği emeklere dikkat çekti.

Doğanspor tarafından yapılan paylaşımda, Mert’in yeni takımında başarılı bir sezon geçirmesi ve kendisini daha da geliştirerek hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi temennisinde bulunuldu.

Kulüp açıklamasında, genç oyuncuya bugüne kadar verdiği emek, gösterdiği mücadele ve Doğanspor formasına kattığı değer için teşekkür edilirken, yeni kariyer yolculuğunda başarı dilekleri iletildi.

İnegöl Doğanspor’dan Bandırmaspor U-19’a uzanan yeni bir kariyer yolculuğuna çıkan Mert Bahadır’ın, genç yaşta elde ettiği bu transferle birlikte futbol kariyerinde önemli bir adım atması bekleniyor.