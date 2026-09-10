Maçtan önemli anlar (İkinci yarı)

48. dakikada Greenwood’un attığı ara topta ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Archie Brown, şık bir aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1 52. dakikada Kante’nin derinlemesine pasıyla sağ çaprazda meşin yuvarlağı alan Vedat Muriqi şansını denedi fakat kaleci Svilar topu ayağıyla uzaklaştırdı. 60. dakikada Ranch’in sol kanattan kestiği ortada Soule altıpas üzerinde kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti. 63. dakikada kaleci Ederson’un uzun gönderdiği topu Muriqi kafa pasıyla Greenwood’a aktardı. Ceza sahası sağ çaprazında Hermoso’nun ıskaladığı topu önünde bulan Greenwood'un yakın direğe yaptığı vuruş yan ağlara takıldı. 68. dakikada Dybala sağ çaprazda topla ilerlerken Kerem’in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Gil Manzano önce penaltı kararı verdi, ancak VAR incelemesinin ardından ihlalin ceza sahası dışında olduğu belirlenerek karar serbest vuruş olarak değiştirildi. 72. dakikada Greenwood sağ kanattan pasını aktardı, Lukaku ceza alanı sağ bölümünde topla buluştu. Lukaku’nun içeri çevirdiği topta Oğuz Aydın vuruşunu yaptı, Rench’e çarparak havalanan meşin yuvarlağı kaleci Svilar rahatlıkla kontrol etti. 76. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve çalımlarla ceza alanına sokulan Dybala'nın sağ çaprazdan uzak köşeye gönderdiği yerden şutu kaleci Ederson yatarak kurtardı. 86. dakikada Levent’in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında rakiplerinin üzerinden iyi yükselen Ake kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp sahaya geri döndü.

Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Hakemler: Gil Manzano, Diego Barbero, Guadalupe Porras Ayuso Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N’Golo Kante, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Levent Mercan dk. 62), Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 72), Vedat Muriqi (Romelu Lukaku dk. 72) Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İrfan Can Kahveci, Dorgeles Nene Teknik Direktör: İsmail Kartal Roma: Mile Svilar, Gianluca Mancini (Leonardo Balerdi dk. 75), Evan N’Dicka, Mario Hermoso, Devyne Rensch (Nahuel Molina dk. 74), Bryan Cristante, Kouadio Kone (Niccolo Pisilli dk. 53), Wesley, Paulo Dybala, Matias Soule (Rodrigo Mora dk. 74), Donyell Malen (Marten de Roon dk. 87) Yedekler: Giorgio De Marzi, Pierluigi Gollini, Emanuele Balerdi, Emanuele Lulli, Daniele Ghilardi, Konstantinos Koulierakis, Santiago Thomas Castro Teknik Direktör: Gian Piero Gasperini Goller: Archie Brown (dk. 48) (Fenerbahçe), Bryan Cristante (dk. 39) (Roma) Sarı kartlar: Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Devyne Ranch, Bryan Cristante (Roma)