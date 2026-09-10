Olay, Akhisar Mahallesi Günebakan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 şahıs henüz belirlenemeyen bir nedenle bir fırına ateş açarak olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu fırının camına mermi isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda şüpheliler Furkan A. ve Cihan T. kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.