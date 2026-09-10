İhtisas komisyonlarının belediye çalışmalarında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Biba, bir siyasi partiden çok sayıda meclis üyesinin ayrılması halinde mevcut komisyon yapısının işleyişinde sorunlar yaşanabileceğini söyledi.

Bakanlığa daha önce benzer bir konuda soru yöneltildiğini hatırlatan Biba, verilen görüşün bazı belediyelerde komisyonların çalışmalarının devam edebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulduğunu ifade etti.

Şahin Biba, mevcut yönetmeliğe göre boşalan 3 üyeliğin 2’sinin Cumhuriyet Halk Partisi’nden belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Biba, “Yönetmeliğe göre mevcut durumda boşalan 3 üyeliğin 2’sinin Cumhuriyet Halk Partisi’nden olması gerekiyor. Ancak meclisteki yeni siyasi dağılımı da dikkate almamız gerektiğini düşünüyoruz. 40 kişiden 38 kişinin istifa ederek yeni bir parti kurduğu ve önemli bir meclis çoğunluğunun oluştuğu bu süreçte, yeni partinin de komisyonda temsil edilmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Biba, nisan ayına kadar komisyondaki bir üyeliğin Cumhuriyet Halk Partisi’ne, iki üyeliğin ise Yeni Parti’ye verilmesinin daha uygun bir yöntem olacağını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde komisyon üyelikleri üzerinden yaşanan görüş ayrılığının ardından toplantıya ara verildi.