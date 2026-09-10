Uzun süredir tartışılan kademeli emeklilik modeli, sigorta giriş tarihine göre emeklilik yaşı ve prim gününün farklılaştırılmasını öngörüyor. Ancak 2026 itibarıyla bu sistemi yürürlüğe sokan resmi bir düzenleme bulunmuyor. Sosyal medyada dolaşan kademeli emeklilik tabloları da yasal bir geçerlilik taşımıyor. Yeni bir kanun çıkmadıkça emeklilik şartları mevcut SGK mevzuatına göre hesaplanmaya devam ediyor.

2000-2008 SGK girişi olanların emeklilik şartları

9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olanlarda genel olarak kadınlar için 58 yaş ve 7000 prim günü, erkekler için ise 60 yaş ve 7000 prim günü şartı uygulanıyor.Bazı sigortalılar için 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim günü üzerinden emeklilik seçeneği de bulunuyor. Uygulanacak şartlar, kişinin sigorta statüsüne ve çalışma geçmişine göre değişebiliyor.

2008 sonrası emeklilik yaşı kaç?

1 Mayıs 2008 ve sonrasında SGK girişi bulunanlarda 7200 prim günü temel şartlardan biri olarak uygulanıyor. Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'tan başlıyor ve sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak 65 yaşa kadar yükseliyor.

EYT kapsamına kimler giriyor?

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunanlar, gerekli prim ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlamaları halinde EYT kapsamında yaş şartı olmadan emekli olabiliyor.

EYT dışında kalan 2000 ve sonrası SGK girişliler için ise mevcut durumda kademeli emeklilik hakkı bulunmuyor. Yeni bir düzenleme yapılması halinde yaş, prim günü ve kapsam gibi şartların kanunla belirlenmesi gerekiyor.