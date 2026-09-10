Olay, akşam saatlerinde Akhisar İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulda yangın alarmının çalması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbarın ardından kısa sürede okula gelen itfaiye ve polis ekipleri, herhangi bir yangın ihtimaline karşı okul içerisinde ve çevresinde kontrol yaptı.

Yapılan incelemelerde okulda herhangi bir yangın olmadığı belirlendi. Ekiplerin kontrolü sonrası bölgede derin bir nefes alındı.

Öte yandan, yangın alarmını duyan ve çok sayıda itfaiye aracını gören vatandaşlar da yaşanan hareketlilik nedeniyle sokağa akın etti. Kısa süreli paniğe neden olan olay, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.