

1996 doğumlu başarılı file bekçisi, profesyonel futbol kariyerine İnegölspor'da başladı. Kariyerinde Sultanbeyli Belediyespor, Pazarspor, Iğdır FK, Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Kastamonuspor, Karabük İdmanyurdu, Nazillispor ve son olarak Merkür Jet Erbaaspor formalarını giyen Mustafa Güngör, uzun yıllar profesyonel liglerde edindiği tecrübeyle dikkat çekiyor.



Yeni transferle ilgili değerlendirmede bulunan Kafkasspor yönetim kurulu üyesi Adnan Kemal Aydın. kaleci rotasyonuna önemli bir isim kazandırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Güngör, profesyonel liglerde önemli tecrübeler edinmiş, istikrarlı performansıyla kendini kanıtlamış bir kaleci. Yeni sezonda hedeflerimize ulaşma yolunda takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Anlaşmanın hem kulübümüz hem de Mustafa Güngör için hayırlı olmasını diliyorum."

Yeşil-beyazlı kulüp, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, Mustafa Güngör transferiyle savunmanın en önemli noktalarından biri olan kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmiş oldu.