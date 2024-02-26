Şehirdeki somut olmayan kültürel mirasa katkılarını yeni yayınlarla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın köklü kültürel ve sanat birikimine de eserler sunmaya devam ediyor. Âşık Veysel’in vefatının 50’inci yıldönümü münasebetiyle akademisyen, araştırmacı ve yazarların kaleme aldığı kaynak niteliğindeki ‘Anadolu’nun Sesi Âşık Veysel’ adlı eser, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir belleğine kazandırıldı. Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Esma Şimşek, Gündüz Şatıroğlu, Prof. Dr. Halil Apaydın, İrfan Murat Yıldırım, Metin Önal Mengüşoğlu, Metin Turan, Nevzat Çalıkuşu ve Veysel Kaymak’ın katkı sunduğu kitabın tanıtımı, Tayyare Kültür Merkezi’nde kitapseverlerin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, tarih boyunca çok kıymetli yazarların, şairlerin ve mütefekkirlerin yetiştirildiğini söyledi. Âşık Veysel’in de bu değerlerden birisi olduğunu belirten Şahin, “Yaşadığı ömrü sazı ve sesiyle ebedileştirmiştir. Acıyı, sevinci, umudu ve aşkı derinden ve içtenlikle kaleme almış, hislerimize tercüman olmuştur. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişimizin önemli değerlerini bugünle buluşturmak ve büyük halk ozanımızın anısını yaşatmak için Anadolu’nun Sesi Âşık Veysel’ adlı kitabımızı halkla buluşturuyoruz. Emeği geçen yazarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Bilal Kemikli, çağımızın büyük âşıklarından ve ozanlarından olan Âşık Veysel’i vefatının 50’inci yıldönümü olan 2023 senesinde çeşitli programlarla andıklarını hatırlattı. Âşık Veysel’in söylediği her bir şiirin temelinde hikmet bulunduğunu anlatan Kemikli, genç kuşakların büyük ozanı tanıması amacıyla eserin kaleme alındığını dile getirdi.

Metin Önal Mengüşoğlu, Âşık Veysel’i bizzat görme ve tanıma fırsatı bulduğunu, o günden itibaren şiirin ve sanatın içerisinde hayatını sürdürdüğünü anlattı.

İrfan Murat Yıldırım, ortaya çıkarılan eserde emeği geçen herkese teşekkür etti. Aşık Veysel’i Türkiye’de tanımayanın olmadığını, Türk dünyasında da ciddi etkileri olduğunu söyleyen Yıldırım, Azerbaycan özelinde yaptığı araştırmaların kitapta yer aldığı belirtti.

Nevzat Çalıkuşu ise kitapta yer alan Aşık Veysel şiirlerini salondakiler için okudu.