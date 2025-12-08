

Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlediği "Benzersiz Şarkılar" başlıklı konserle izleyici karşısına çıktı. Şef Filiz Başıbüyük yönetimindeki koronun sahne aldığı geceye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konseri izleyenler arasında Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de yer aldı.

Türk Sanat Müziği’nin geniş repertuvarından seçilen eserlerin icra edildiği gecede, koro ve solistler başarılı performanslarıyla dikkat çekti. "Şarkılar Söyle O Sahillerde", "Çok Yaşa Sen Ayşe", "Güle Sorma O Bilmez", "Fikrimin İnce Gülü", "Bir Dalda İki Kiraz" ve "Bir Gün Bana Geleceksin Yıllardan Sonra" gibi hafızalara kazınan eserler seslendirildi. Ses icralarının yanı sıra saz sanatçılarının gerçekleştirdiği ud, kanun, kemençe ve keman taksimleri de izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konserde duygusal anlar da yaşandı. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Muazzez Abacı sahnede anıldı. Abacı ile özdeşleşen "Vurgun Sayılır" adlı eser, salonu dolduran seyircilerin de katılımıyla hep bir ağızdan söylendi.

İzleyicilerden tam not alan konserin finalinde, Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu adına Şef Filiz Başıbüyük’e çiçek takdim edildi.

Kaynak: BÜLTEN