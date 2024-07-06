Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Bursa Müftülüğü tarafından kurulan "Diyanet Mola" platformunun BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli'nin talimatıyla kaldırılmaya çalışıldığı iddiası, vatandaşlar ve terminal esnafı tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Bu konudaki iddiaların ve Bursa Müftülüğü'nün açıklamalarının aksine, BURULAŞ, Diyanet Mola standının kapatılma kararının geçmiş dönem BURULAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 2024 Ocak ayında alındığını bildirdi.

BURULAŞ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

MÜFTÜLÜK NE DEMİŞTİ?

Bursa Müftülüğü yetkilileri, terminalde bulunan “Diyanet Mola” noktasının kaldırılmayacağını taşınacağını açıklamıştı.

Yetkililer, söz konusu mola noktasında farklı bir tasarrufa gitmek isteyen BURULAŞ'ın, Diyanet'e ait platformu terminal içerisinde başka bir noktaya taşıyacağını, esnafın tepki gösterdiği olayın tamamen bir yanlış anlaşılma olduğu ifade etmişti.