Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yücel Akbulut’un yönetiminde düzenlenen meclis toplantısına, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri de katıldı. Oturumda toplam 46 gündem maddesi görüşülecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında öne çıkan gündem maddeleri arasında Gemlik, Nilüfer ve İnegöl’deki bazı alanların otopark işletmeciliğinin BURULAŞ’a devredilmesi yer aldı. DSİ ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak protokol kapsamında yürüyüş ve bisiklet yolu alanı için izin verilmesi gündeme geldi. İlçe müftülükleriyle birlikte kaçak ve riskli yapıların yıkımı ile tahliyesine ilişkin protokol yapılması da maddeler arasında yer aldı.

Yenikent Katı Atık Tesisi’ne getirilecek atıklar için ton başına 200 TL ücret belirlenmesi görüşüldü. BURULAŞ tarafından yürütülen sigorta hizmetlerinin “Dilara Gezgez Sigorta Aracılık Hizmetleri” adına devri ele alındı. Ayrıca Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan 16 milyon Euro kredi kullanımı, arıtma tesisi ve yağmursuyu kollektörleri için kredi başvuruları meclise sunuldu.

BUSKİ’ye ait araçların bedelsiz devri ve satışa çıkarılması da gündeme geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden yatırımları için 1 milyar TL tutarında iç borçlanma yetkisi alınması görüşüldü. Mustafakemalpaşa ve Laçin’deki kanalizasyon projeleri için yatırım ve kredi kararları alınması maddeler arasında yer aldı.

Mudanya, Nilüfer, İnegöl, Osmangazi, Karacabey, Yenişehir ve Orhangazi ilçelerindeki nazım ve uygulama imar planı değişikliklerine ilişkin raporlar ele alındı. Yıldırım ve İnegöl ilçelerindeki kamuya ait bazı binaların Aile Sağlığı Merkezi ya da İtfaiye Hizmet Binası olarak değerlendirilmesi de gündemdeydi.

Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine yönelik rapor da görüşüldü. Gündemin on birinci maddesi olan bu konuya MHP ve AK Parti grupları red oyu verdi. Plan değişikliklerine karşı çıkan grupların tavrı üzerine madde komisyona havale edildi.