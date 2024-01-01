Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin 2023 yılında yaşadığı asrın felaketinde etkilenen bölgelerdeki yıkımın ardından hızla harekete geçerek afetin yaralarını sarmak ve kenti geleceğe taşımak adına önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Gaziantep İslahiye ve Nurdağı ile Hatay başta olmak üzere deprem bölgesindeki hasarları onarma amacıyla yoğun çaba sarf eden Büyükşehir Belediyesi, Bursa'da da vatandaşların hizmetine sunulmak üzere bir dizi proje tamamladı.

2023 yılına çeşitli ulaşım, altyapı, çevre, tarihi ve kültürel miras projeleriyle giren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin neden olduğu büyük yıkımların ardından bölgedeki yaraları sarmak adına büyük bir seferberlik başlattı. Depremin ilk haftalarında Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde aşevleri kurarak, bölgeye yardım ulaştırmak için tüm imkanlarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi, depremin ikinci haftasından itibaren odak noktasını Hatay'a çevirdi.

Hatay'da yardım dağıtımı, konteyner kentlerin kurulması ve seyyar tuvaletlerin kurulumu gibi görevleri üstlenen Büyükşehir Belediyesi, Hatay genelinde 3 farklı bölgede toplam 2000 konteynerden oluşan yaşam alanları oluşturdu. Arama kurtarma faaliyetleri için itfaiye, altyapı onarımı için BUSKİ, sıcak yemek ve erzak dağıtımı için BURFAŞ, ekmek temini için BESAŞ, su temini için Jeotermal A.Ş, meyve temini için Tarım Peyzaj A.Ş gibi birimlerle işbirliği içerisinde hareket eden Büyükşehir Belediyesi, afet bölgelerinde dönüşümlü olarak görev yapan 2500'ü aşkın personel ve 700'e yakın araçla yaraları sarmak adına büyük bir çaba harcadı.

Ayrıca, depremde tamamen yıkılan Hatay'ın simge eserlerinden Antakya Ulu Camii'nin restorasyonunu üstlenen Büyükşehir Belediyesi, bu önemli çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Yatırımlar hız kesmedi

Enerjisinin büyük bölümünü afetin yaralarını sarmak için harcayan Büyükşehir Belediyesi, Bursa’yı sağlıklı bir geleceğe taşıyacak yatırımlarda da hız kesmedi. Ulaşımı öncelikli ana konu olarak ele alan Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca Ankara Yolu üzerindeki Cenup Kanalı Köprülerini yeniledi, yapımı tamamlanan Balıkdere Köprüsünü ulaşıma açtı. Yaklaşık 6,5 kilometrelik Şehir Hastanesi bağlantı yolu, DOSAB kavşağı, Adliye Kavşağı, Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü ve Yunuseli kanalı köprüleri ile Filament Kavşağı’nın eksik olan dönüş kolu da tamamlanarak, trafiğe açıldı. Bu büyük ölçekli projelerin yanında başta Ankara yolu olmak üzere kentin önemli bulvar ve caddelerinde asfalt yenileme çalışmaları yıl boyunca devam etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılı içerisinde 320 kilometrelik güzergahta 430 bin ton asfalt kaplama ve yama, 875 kilometre de sathi kaplama yapıldı.

Altyapıda örnek yatırımlar

İçme suyundaki kayıp-kaçak oranını yüzde 20’ler seviyesine indiren çalışmalarıyla bu alanda Türkiye’ye örnek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarını da 2023 yılı boyunca kesintisiz sürdürdü. Kuraklık yaşandığı dönemlerde devreye alınan kuyu sularının standardının yükseltilmesi için yapılan Vakıf Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi tamamlanarak hizmete alınırken, günlük 52 bin metreküp kapasitesiyle Doğanevler ve İsmetiye mahallerindeki yaklaşık 400 bin nüfusa hizmet verecek Osmangazi Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde de çalışmaların startı verildi. Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Orhangazi ve Karacabey Yeniköy Atıksu Arıtma Tesislerinde de inşaatlar büyük ölçüde tamamlandı. Çınarcık Barajı suyunun kent merkezine getirilmesi yönündeki çalışmalarda imalatın startı verildi. BUSKİ marifetiyle yürütülen çalışmalar kapsamında 2023 yılı içinde 17 ilçede 725 kilometre içme suyu, 185 kilometre kanalizasyon ve 55 kilometre yağmur suyu imalatı yapıldı. Yıl boyunca 9 kilometre dere ıslahı ve 30 kilometre dere temizliği gerçekleştirilirken, 3 adet paket içme suyu arıtma tesisi, 35 su deposu ile 22 sulama tesisi ve gölet Bursa’ya kazandırıldı.

Dönüşüme devam

Bursa’nın depreme karşı dirençli kent haline getirilmesi amacıyla 7 ayrı bölgede kentsel dönüşüm projelerini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı içinde iki ayrı bölgedeki dönüşümlerin birinci etaplarını tamamladı. Zaman içerisinde yıpranan yapıları iyileştirerek depreme dayanıklı konutlar ile Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl Mahalleleri kentsel dönüşümünün 104 konut ve 16 dükkandan oluşan birinci etabını tamamlayıp, hak sahiplerine teslim etti.

Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısı olan ancak ‘plansız yapılar ve düzensiz tamirhanelerle’ görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi’nin modern görünüm kazanması amacıyla başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabında da 193 konut, 118 ofis ve 30 dükkânın inşaatı da tamamlandı.

İstanbul Caddesi ve Yiğitler kentsel dönüşüm projelerinde birinci etapların tamamlanmasının ardından Karapınar Kentsel Dönüşüm Projesi’nde de inşaat çalışmaları başladı. Toplam 138 bin 600 metrekarelik alanda 3 bin 600 konut ile 300 dükkân inşa edilmesi planlanırken, projenin ilk ayaklarından olan Karapınar 1. etap projesinde 90 konut ve 4 adet dükkân inşa edilecek.

Dönüşümü yıllardır konuşulan ancak bugüne kadar bir mesafe kat edilemeyen 1050 Konutlar Kentsel Dönüşümünde de kriz, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan plan değişikliği ile çözüldü. Alanda yıkımlar büyük ölçüde tamamlanırken, bu bölgede de dönüşüm 2023 yılı içinde başlamış oldu.

Gençlik ve spor yatırımları

Bursa için 2023 yılı gençlik ve spor yatırımları anlamında da dolu dolu geçti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ‘Bursa Muş Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi’, Yenibağlar Gençlik ve Spor Tesisi, Akçalar ve İnegöl Cerrah Futbol sahaları, Aşık Veysel Gençlik Merkezi, Okçuluk Tesisi, Mudanya ve İnegöl Gençlik Merkezleri, Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri ile Mudanya Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi hizmete açıldı. İnşaatı devam eden Görükle Gençlik Merkezi, Millet Mahallesi Gençlik ve Spor Tesisleri, Demirtaş Gençlik ve Spor Merkezi, Emek Hatice Kübra İlgün Spor Tesisi, Havuzlu Park, Uludağ Üniversitesi Gençlik ve Spor Merkezi ile Gürsu Yenidoğan Gençlik ve Spor Merkezi de Büyükşehir’in gençlik spor yatırımlarına eklenen yeni halkalar oldu.

Bursa’da her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 520 spor kulübüne toplam 4,5 milyon liralık nakdi destek sağlarken, amatör kulüplerin kullandığı sahalarının zemin yenileme çalışmalarını da yıl boyunca sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi’nin okul öncesi eğitimde önemli bir markası haline gelen Ana Kucaklarına, 2023 yılında Hocataşkın ve Demirtaş Ana Kucağı da eklenirken, Yunuseli, Üçevler ve Kestel’e kazandırılacak Ana Kucağı binalarında inşaatlar büyük ölçüde tamamlandı.

Bursa nefes alıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’yı yeniden ‘yeşil’le buluşturacak yatırımları 2023 yılında da hız kesmedi. Çalışmalar kapsamında Hacıvat Parkı, Demirtaş Mesire Alanı, Üçevler Parkı, Aşık Veysel Parkı, Bursalıların nefes alacağı yeni yeşil alanlar olarak kente kazandırıldı. Yine Gökdere’nin her iki yakası yapılan peyzaj düzenlemeleri ile adeta yeşil bir koridora dönüştürülürken, Teoman Özalp Parkı ve Orhangazi’de 4 dönem belediye başkanlığı yapan merhum Mehmet Turgut Ünlü’nün de adını taşıyan Şehit Erhan Öztürk Parkı’nı yenileme çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı. Tüm bunların yanında Büyükşehir Belediyesi tarafından Kütahya’nın Emet İlçesi’ne de Bursa Millet Bahçesi kazandırıldı.

Tarih değerini buldu

Tarihi ve kültürel miras yatırımları kapsamında 2023 yılı Bursa’da 40 yıllık hayalin gerçekleştiği yıl oldu. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin etrafını saran 39 binanın yıkılmasının ardından bölgedeki Sağrıcı Sungur Mescidi de adeta küllerinden doğdu. Bunun yanında Ertuğrulbey Meydanı da yapılan çevre düzenlemeleriyle Bursa’ya yakışır hale getirildi.

Osmanlı Sultanı 1. Ahmed’in emriyle 1615 yılında Cünûnî Ahmed Dede tarafından kurulan, 1925 yılında yasayla kapatıldıktan sonra bir süre farklı amaçlarla kullanıp, kaderine terkedilen ve türbe dışındaki bölümleri yok olan Bursa Mevlevihanesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk günkü özgün kimliğiyle yeniden ayağa kaldırıldı. ‘Semahane’, ‘Türbe, Meydan-ı Şerif ve Matbah-ı Şerif’ ve ‘Dedegan Hücreleri ve Selamlık’ olmak üzere 3 bölümden oluşan yapı, özgün kimliğiyle Bursa’ya değer kattı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne aday olarak Türkiye’den gönderilen tek yer olan İznik ilçesindeki çalışmalar kapsamında surlardaki İstanbul ve Yenişehir Kapıların restorasyonu tamamlanırken, Roma Tiyatrosu’nun ziyarete açılmasına yönelik çalışmalarda da sona gelindi. Bursa’nın köklü eğitim kurumlarından Ziraat Mektebi’nin restorasyonu da 2023 yılı içinde tamamlanmış oldu.

Bursa’da Süleyman Çelebi Külliyesi’nin yapılacağı alanda bulunan ve 63 yıldır Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Konutu olarak kullanılan binanın yıkımı tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında ‘Başkanlık Konutu’nun da içinde bulunduğu 28 bin metrekarelik alan, Millet Bahçesi, Siyer ve Mevlid-i Şerif Merkezi, mescid, kitap-kafe ve dinlenme alanlarıyla halka açılacak.

Büyükşehir her yerde

Kent merkezinin yanı sıra 17 ilçede de yıl boyunca önemli bir performans sergileyen Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan’a göl manzaralı tesis, Karacabey’e gasilhane ve itfaiye binası, Yenişehir’e kapalı Pazar alanı kazandırırken, Yenişehir Balıbey Çarşısı’ndaki çatı düzenlemesini tamamladı. Güneybudaklar Mahalle Hizmet Binası’nın açılışını yapan Büyükşehir Belediyesi Gemlik Kurşunlu Sahilini ayrıcalıklı bir kordona dönüştürürken, yaptığı sahil düzenleme çalışmalarıyla da İznik İnciraltı ve Karacabey Kurşunlu sahillerine 2023 yılında mavi bayrak kazandırdı.

Yatırımdan taviz vermedik

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020 ve 2021 yıllarına kıyasla az da olsa pandeminin etkilerinin 2022 yılında da hissedildiğini, 2023 yılına ise ‘hasat yılı’ parolası ile başladıklarını hatırlatarak, 2023’ün ise asrın felaketi ile başladığını söyledi. Yılın neredeyse ilk yarısında afet bölgesindeki yaraları sarmak için yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Tüm bunlara rağmen yatırımlarımızdan asla taviz vermedik. Bursa’nın 17 ilçesi, 1060 mahallesinde ‘dokunmadığımız yer kalmadı’ desem abartı olmaz. Bazı yatırımlarımızda aksamalar yaşansa bile ulaşımdan kentsel dönüşüme, çevreden tarihi mirasa kadar pek çok yatırımı Bursa’mıza kazandırdık. Yeni yılda da hedeflerimizden ödün vermeden Bursa'mızın geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. 2024 yılının bolluk ve bereketle dolu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.