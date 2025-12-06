BURSA-Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Demirtaş Sakarya Eğitim Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yoğun katılıma sahne olan törende; Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Mustafa Yavuz, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ve vatandaşlar yer aldı.

Törende konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Sağlık Bakanlığı tarafından Demirtaş bölgesindeki aile hekimliği birim nüfuslarının azaltılması amacıyla gönderilen ödenek ile mevcut yerin satın alındığını belirtti. Merkezde yapılan tadilat çalışmaları planlanandan erken bitirildiğini vurgulayan Çetin, "Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün onayı ile ruhsatlandırma işlemlerinin de tamamlanmasıyla merkezimiz, ilk etapta 5 eğitim aile hekimliği birimi olarak faaliyete başlamıştır. Kısa süre içerisinde 6. Birimimizi de faaliyete geçirmek için çalışmalarımız sürmektedir." şeklinde konuştu.

Tören, protokol konuşmaları ile devam etti. Ardından Eski TBMM Başkanı Şentop, merkezin bölge halkına hayırlı olmasını temenni ederek kurdele kesimini gerçekleştirdi. Merkezi gezen protokole verilecek hizmetlerle ilgili bilgiler verildi.