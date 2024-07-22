BURKENT AŞ, kat karşılığı inşaat yapımı için yeni bir ihale düzenliyor. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" (Artırım) ile yapılacak olan ihale, aşağıdaki özelliklere sahip taşınmazlar için gerçekleştirilecek:

İhale, Arabayatağı Mahallesi'nde yer alan 8102/1 ada ve parseldeki taşınmazlar için yapılacak. Arsa alanı 4.423,42 m², emsal inşaat alanı 10.395,04 m² ve toplam inşaat alanı ise 17.240,55 m² olarak belirlenmiştir.

MALİYETİ ŞOK ETTİ

Toplam inşaat alanının 17 bin 240,55 metrekare olması planlanan yapının yaklaşık maliyetinin de 252 milyon 413 TL olacağı tahmin ediliyor.

Yapı Yaklaşık Maliyeti: 252.413.065,00 TL Geçici Teminat Tutarı: 7.572.391,95 TL İhale Tarihi ve Saati: 29 Temmuz 2024, 11:00

İhale, BURKENT Toplantı Odası'nda (Santral Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:1/5-0, Merinos Kongre Kültür Merkezi, Osmangazi/BURSA) gerçekleştirilecektir. Şartnameler, BURKENT AŞ. Satınalma/İhale Biriminden 1.000 TL karşılığında temin edilebilir.

İhaleye Katılım Şartları:

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Belgeler: Ana sözleşme veya tüzük ya da Ticaret Sicil Gazetesi Yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri fotokopisi Vekaleten katılım durumunda vekaletname ve vekil imza sirküleri aslı Ortak girişim beyannamesi Tebligat adresi ve e-posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası Yasaklı olmadığına dair taahhütname Geçici teminat ve ek teminat ödendiğine dair makbuz veya geçerli teminat mektubu aslı Vergi borcu olmadığına dair belge Teklif mektubu İhale dokümanı satış bedelinin ödendiğine dair belge Müteahhitlik Yetki Belgesi (en az E Sınıfı) Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler Yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeler İş hacmini gösteren belgeler



Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklar için gerekli belgeler de belirtilmiştir. Katılımcılar, yukarıdaki belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 11:00’a kadar BURKENT AŞ. İhale Birimine ulaştırmak zorundadır. Teklifler, ihale komisyonu huzurunda açılacak ve geri alınamayacaktır.

İhaleye katılacak olanlar, belirtilen tarihte BURKENT Toplantı Odası'nda hazır bulunarak tekliflerini sunabilirler. Herhangi bir sebeple geri alınamayan teklifler, ihale komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Banka Havalesi İçin:

Banka: VakıfBank / Bursa Şubesi

VakıfBank / Bursa Şubesi IBAN: TR32 0001 5001 5800 7313 1010 63

Kat karşılığı inşaat ihalesi hakkında detaylı bilgi ve şartname temini için BURKENT AŞ. Satınalma/İhale Birimi ile iletişime geçebilirsiniz.