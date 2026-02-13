Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, göreve geldiği günden bu yana ilçeye kazandırdığı projeler, hizmetler ve devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, 'Yapay zeka ile birlikte bizim gidip yerinde kaçak yapı tespit etmemize gerek kalmayacak. 6 ayda bir güncellenen bu sistem ile binanın 2 metre yükselmesi bile bu sistemle birlikte ölçümleye bileceğiz. Hamdolsun şuana kadar 7 bin 500 konut ürettik. 2029 yılına kadar bu sayıyı 30 bine tamamlayacağız. Tabi kentsel dönüşümün tanımını doğru yapmak gerekiyor. Meselemiz sadece binaları değiştirmek, yeni inşaat alanları üretmek değil. Biz konutlarla beraber; o konutun içinde bulunduğu ekosistemi, sosyal imkanları, çevresel şartları, ulaşım ve altyapı imkanlarını da dönüştürüyoruz' dedi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, AK Parti Bursa milletvekilleri Ayhan Salman, Emel Gözükara Durmaz, Refik Özen, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alparslan, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Hizmet değerlendirme toplantısında biten ve devam eden projelerle ilgili sunum gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Ortak akıl ve istişare anlayışıyla çıktığımız hizmet yolunda, hem mazimizi ihya ettik hem de istikbalimizi sağlam temeller üzerine oturttuk. Hayata geçirdiğimiz projelerle 7'den 77'ye tüm hemşehrilerimizin gönüllerine dokunmayı başardık. Yıldırım'da, kentsel dönüşüm ve imar yatırımlarından ulaşıma, alt ve üst yapı hizmetlerinden nitelikli yeşil alanların artırılmasına, 'sıfır atık' politikasıyla daha yaşanılabilir bir şehir vizyonundan sosyal destek hizmetlerine, gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz projelere kadar pek çok alanda kalıcı hizmetler ürettik. Bu hizmetleri üretirken de belediyecilik alanında bir 'Yıldırım Modeli' oluştu. Türkiye'de artık Yıldırım Modeli konuşuluyor' ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri 2019 yılında Yıldırım'ın en önemli sorununun imar ve kentleşme olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz; 'Göreve geldiğimizde ilçemizin 3'te 1'inde imar problemi vardı. 1986 yılından bu yana yapılan imar uygulama planları vatandaşlardan gelen itirazlar nedeniyle bozuluyordu. Biz ilk iş olarak; kangrene dönen ve kentsel dönüşümün önünü önünü tıkayan bu sorunu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle çözüme kavuşturduk. 1 Şubat itibariyle 5 milyon metrekarelik alanda imar ve uygulama planlarını tamamladık. İlmek ilmek işleyerek, sabırla çalışarak kentleşmede sessiz bir devrim yaptık ve 40 bin mülkiyet ve tapu sorununu çözüme kavuşturduk. Önümüzdeki günlerde 19 bin tapunun dağıtımını gerçekleştireceğiz. Şuanda da, Ankara Caddesi üzerinde Hacivat Deresi ile Gökdere arasında kalan 13 mahallede revizyon imar planı çalışmalarına devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm noktasında önemli hedefler koyduklarını belirten Başkan Yılmaz; 'Göre gelirken 'Yıldırım İçin Büyük Düşünüyor, Büyük Dönüşüyoruz' dedik ve 30 bin yeni konut hedefi belirledik kendimize. Hamdolsun şuana kadar 7 bin 500 konut ürettik. 2029 yılına kadar bu sayıyı 30 bine tamamlayacağız. Tabi kentsel dönüşümün tanımını doğru yapmak gerekiyor. Meselemiz sadece binaları değiştirmek, yeni inşaat alanları üretmek değil. Biz konutlarla beraber; o konutun içinde bulunduğu ekosistemi, sosyal imkanları, çevresel şartları, ulaşım ve altyapı imkanlarını da dönüştürüyoruz' diye konuştu.

Kentsel dönüşüm konusunda Bursa'nın en tecrübeli kurumu olduklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, 'Bugün itibariyle 17 noktada kentsel dönüşüm çalışması yürütürken, 33 farklı noktada ise özel sektör eliyle dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şuana kadar Mevlana 7. Etap, Çınarönü, Mimarsinan 1. Etap, Yiğitler ve Yıldırım Lojistik Merkezi dönüşüm çalışmalarını tamamladık. Davutkadı- Yediselviler- Sıracevizler, Ulus, Millet, Beyazıt Kasım Önadım Bulvarı, Şirinevler, Mevlana 8. Etap, Mimarsinan 2. Etap, Arabayatağı Cami Çevresi, Şirinevler 8119 Ada, Davutkadı 2. ve 3. Etap ile Karapınar Sosyal Yaşam Alanı dönüşüm çalışmalarımız ise devam ediyor. Özel sektör eliyle devam eden projelere de destek veriyoruz. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlıyoruz. İnşallah birkaç ay içinde bitmiş olacak bu. Dijital İkiz Çalışması gerçekleştirdik. Şehrimizin 3 boyutlu, dinamik bir sanal modelini çıkardık. İlçenin yapı stoğunu anlık olarak analiz ediyoruz. Tabi bu çalışmalar olası afetlere karşı riskleri de minimize ediyor' ifadelerini kullandı.

'Yapay zeka ile kaçak yapı tespiti'

Teknoloji ile desteklenen projelerde yer aldıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, 'Belediye hizmetlerinde yeni bir iletişim ve çözüm yaklaşımını mümkün kılıyor. Yapay zeka ruhsatlandırma süreçlerinden kentsel dönüşüme, imar durumundan planlama durumuna kadar bir çok alanda vatandaşlara hızlı ve kolay hizmet sunmak için devreye alınıyor. Yapay zeka ile birlikte bizim gidip yerinde kaçak yapı tespit etmemize gerek kalmayacak. 6 ayda bir güncellenen bu sistem ile binanın 2 metre yükselmesi bile bu sistemle birlikte ölçümleye bileceğiz' dedi.

Kentsel dönüşümle birlikte ulaşım ve yol yapım çalışmalarına da yoğunluk verdiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz; 'Bursa'da asfalt üretim tesisi olan ve kendi taş ocağında hammadde üreten tek belediyeyiz. Buradan önemli bir tasarruf sağlıyoruz ve bu tasarrufu da Yıldırım'a hizmet olarak sunuyoruz. Bugüne kadar 330 bin ton asfalt serimi, 100 bin metre bordür uygulaması, 295 bin metrekare parke uygulaması gerçekleştirdik. 185 bin metrekare de yeni imar yolu açtık. Şuan Ankara Yolu'na alternatif olacak, Doğu- Batı istikametinde seyreden ve dikey yollarla ilçemize bağlanan bir hatta ihtiyacımız var. Bu projeyle ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne teklifte bulunduk. Burayı yapamıyorsanız biz yapalım dedik. Henüz cevap alamadık' diye konuştu.

Yıldırım'ın genç nüfusuna dikkat çeken Başkan Yılmaz; 'Yıldırım'da hizmet önceliği çocukların ve gençlerin demiştik. Buna uygun biçimde gençlerimizin yaşamına dokunacak işler üretiyoruz. Bugüne kadar Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Mimarsinan Kütüphanesi, Dr. Sadık Ahmet Kütüphanesi, Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi ve Alev Alatlı Kütüphanesi, Dr. Sadık Ahmet Çocuk Kütüphanesi ve Mimarsinan Çocuk Kütüphanesi'ni ilçemize kazandırdık. Bu kütüphaneler şuana kadar 2 milyon 91 bin defa ziyaret edildi. 95 bin vatandaşımız da kütüphanelerimize üye olmuş durumda. Piremir Kütüphanesi, Yavuzselim Kütüphanesi, Engelsiz Kütüphane, Osman Şevki Uludağ Kütüphanesi, Millet Mahallesi Kütüphanesi, Arabayatağı Kütüphanesi ve Teknopark Kütüphanelerini de yakın zamanda gençlerimizin, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız' diye konuştu.

Yıldırım'ın sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak önemli merkezleri de ilçeye kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz; 'Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi, Hacıseyfettin Sanat ve Zanaat Merkezi, Setbaşı Sanat Merkezi, Teknopark, Yapay Zeka ve Teknoloji Merkezi, Duaçınarı Kültür Merkezi, Makbule Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi, Arabayatağı Gençlik Merkezi, Piremir Gençlik ve Spor Merkezi, Yavuzselim Gençlik Merkezi, Mollayegan Çocuk Üniversitesi projelerimiz ile Yıldırım'a değer kattık. Bu projelerimizden hizmette olanlar var, yapımı devam edenler var. Özellikle Duaçınarı Kültür Merkezi'ne değinmek istiyorum. Buranın ihalesini tamamladık. Bu projenin bedeli yaklaşık 1 milyar lira. Biz bu projenin içine ticari alanlarda ekledik. Ve Belediye'nin cebinden para çıkmadan bu projeyi tamamlayacağız. İnşallah bittiğinde Yıldırım'ın çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak' diye konuştu.

Yıldırım'ın tüm kimliklerinin yanında bir de spor kenti kimliği olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz; 'Yıldırım'da 7'den 77'ye herkesin spor imkanına sahip olmasını istiyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Sadece 2025 yılında, 13 tesis 20 farklı branşta 86 bin 880 vatandaşımıza spor hizmeti verdik. Yaz spor okullarında 62 binden fazla çocuğumuza spor eğitim hizmeti sağladık. Bugün Yıldırım'daki spor tesislerimiz tüm Bursa'ya hizmet vermektedir. Spora verdiğimiz destek ve yatırımlarımızın meyvelerini de alıyoruz. Bugüne kadar 129 ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Sporcularımız 186 Türkiye derecesi, 5 dünya derecesi, 35 Avrupa- Balkan derecesi- 35 farklı uluslararası derece ve yüzlerce bölge ve Bursa derecesi elde etti' diye konuştu.

Yeşil alan çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Yılmaz; 'Yıldırım'ın yüzölçümü Bursa'nın yüzölçümünün yüzde biri. Bu kadar küçük bir bölgede yeşil alan üretmek oldukça zor. Göreve gelirken kişi başı 1 metrekare yeşil alan hedefi koymuştuk. Hamdolsun bu hedefi aştık ve toplamda 1 milyon metrekareden fazla yeşil alan ürettik. Balaban, Cumalıkızık gibi büyük kent parklarının yanı sıra 45 yeni mahalle parkı da yaptık. 71 parkı ise yeniledik. Şu anda çok özel bir proje olan Fetih Korusu'nu Yıldırım'a kazandırmak için çalışıyoruz. Küreklidere'de bir çocuk köyü inşa edeceğiz. Aliya İzzetbegoviç Parkı, Cumalıkızık Manej Alanı, Değirmenönü Orman Parkı, Engelsiz Yaşam Parkı, Kadıyayla Gençlik Kampı projelerimizle birlikte Yeşil Yıldırım imajını iyice güçlendireceğiz' dedi.

Yıldırım'ın geleceği için de önemli çevre projelerini hayata geçirdiklerin belirten Başkan Oktay Yılmaz, 'Yaptığımız tüm işlerin ötesinde çocuklarımıza temiz bir gelecek borcumuz var. Bu anlayışla Yıldırım'da sıfır atık ve çevre konularında hassasiyetle çalışıyoruz. 'Plastiksiz Yıldırım' projemizle okullarda, kütüphanelerde ve ilçemizde plastik şişe kullanımını en az indirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımıza plastik şişeler yerine çelik mataralar dağıttık. Okullarımıza su arıtma cihazları kurduk. Böylece milyonlarca plastik şişenin kullanımının önüne geçiyoruz. Mama tesisimizde işlediğimiz atık yemekler ile sokak hayvanları için mama üretiyor ve büyük bir israfın önüne geçiyoruz. Yine yürüttüğümüz farkındalık çalışmaları ile 165 okulda 165 bin öğrencimize eğitim verdik' dedi. Temiz enerji ve tasarruf çalışmaları kapsamında Yıldırım Belediyesi olarak kendi güneş enerji santralini kuracaklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, 'Yıldırım olarak bizim yıllık elektrik tüketimimiz 6 megawatt. Biz kuracağımız güneş enerjisi santrali ile yıllık 7,5-8 megawattlık bir enerji sağlayacağız. Hizmet araçlarımızı da elektrikli araçlarla değiştireceğiz. Böylece hem önemli bir tasarruf sağlamış olacağız hem de temiz enerji kullanarak çevremizi koruyacağız' ifadelerini kullandı.