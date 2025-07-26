Bursa Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu. Panik yapılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, çeşitli önlemler sıralandı.



Bursa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamada, özellikle rüzgarın etkisiyle kent merkezine kadar ulaşan kül partiküllerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada şu önerilere yer verildi:



Sıcak hava koşullarına rağmen cam ve kapıların mümkün olduğunca kapalı tutulması,

Balkon, pencere ve dış alanlarda yanıcı materyal bulundurulmaması,

Solunum yolu hastalığı olan vatandaşların maske kullanması,

Gerekmedikçe dışarı çıkılmaması,

Ormanlık alanlardan uzak durulması ve herhangi bir riskin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi.

KÜL YAĞIŞI YANGININ KENT MERKEZİNDE OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR

Açıklamada kül yağışı gören vatandaşlara da özel bir hatırlatma yapıldı. Kül yağışının şehir merkezinde yangın olduğu anlamına gelmediği vurgulandı. Bunun rüzgârla taşınan partiküller olduğu ve yangının belirli bölgelerde sürdüğü ifade edildi.

RESMİ KANALLAR TAKİP EDİLMELİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gelişmelerin resmi kanallar üzerinden vatandaşlara duyurulacağını belirtti. Açıklamanın sonunda ise kamuoyuna saygı ile duyurulur ifadesine yer verildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ